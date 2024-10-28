https://ria.ru/20241028/bajden-1980578079.html

Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях

Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях - РИА Новости, 28.10.2024

Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях

Президент США Джо Байден заявил, что его преемник и претендент на высший государственный пост Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:49

2024-10-28T19:49

2024-10-28T19:49

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его преемник и претендент на высший государственный пост Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. "Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны", - сказал на участке для досрочного голосования Байден на просьбу прокомментировать выступления Трампа. Как заявил Байден, "каждый раз, когда Трамп открывает рот, появляются вопросы о его личности". Байден считает, что демократы могут победить на выборах. Президент США при этом назвал "полностью неприличной" инициативу миллиардера Илона Маска, который ранее объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов среди подписавших консервативную петицию в штате Пенсильвания. Байден отдал свой голос в штате Делавэр, трансляцию вели американские телеканалы. Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды уже 43 миллиона американцев проголосовали на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.

https://ria.ru/20241028/tramp-1980508848.html

https://ria.ru/20241028/nyt-1980426005.html

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в мире, сша, пенсильвания, делавэр, джо байден, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024