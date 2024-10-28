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Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях - РИА Новости, 28.10.2024
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19:49 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/bajden-1980578079.html
Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях
Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях - РИА Новости, 28.10.2024
Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях
Президент США Джо Байден заявил, что его преемник и претендент на высший государственный пост Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:49
2024-10-28T19:49
в мире
сша
пенсильвания
делавэр
джо байден
дональд трамп
илон маск
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его преемник и претендент на высший государственный пост Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. "Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны", - сказал на участке для досрочного голосования Байден на просьбу прокомментировать выступления Трампа. Как заявил Байден, "каждый раз, когда Трамп открывает рот, появляются вопросы о его личности". Байден считает, что демократы могут победить на выборах. Президент США при этом назвал "полностью неприличной" инициативу миллиардера Илона Маска, который ранее объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов среди подписавших консервативную петицию в штате Пенсильвания. Байден отдал свой голос в штате Делавэр, трансляцию вели американские телеканалы. Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды уже 43 миллиона американцев проголосовали на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
https://ria.ru/20241028/tramp-1980508848.html
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сша
пенсильвания
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в мире, сша, пенсильвания, делавэр, джо байден, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях

Байден заявил, что Трамп высказывается недостойно для президента США

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его преемник и претендент на высший государственный пост Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера.
"Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны", - сказал на участке для досрочного голосования Байден на просьбу прокомментировать выступления Трампа.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах
Вчера, 14:44
Как заявил Байден, "каждый раз, когда Трамп открывает рот, появляются вопросы о его личности".
Байден считает, что демократы могут победить на выборах.
Президент США при этом назвал "полностью неприличной" инициативу миллиардера Илона Маска, который ранее объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов среди подписавших консервативную петицию в штате Пенсильвания.
Байден отдал свой голос в штате Делавэр, трансляцию вели американские телеканалы.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Не столь убедительно". В США дали оценку словам Харрис о фашизме Трампа
Вчера, 06:28
Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды уже 43 миллиона американцев проголосовали на выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Поддержка Харрис в важнейшем колеблющемся штате неустойчива, показал опрос
11 октября, 15:33
 
В миреСШАПенсильванияДелавэрДжо БайденДональд ТрампИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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