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Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях
Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях - РИА Новости, 28.10.2024
Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях
Президент США Джо Байден заявил, что его преемник и претендент на высший государственный пост Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:49
2024-10-28T19:49
2024-10-28T19:49
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его преемник и претендент на высший государственный пост Дональд Трамп высказывается недостойно американского лидера. "Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны", - сказал на участке для досрочного голосования Байден на просьбу прокомментировать выступления Трампа. Как заявил Байден, "каждый раз, когда Трамп открывает рот, появляются вопросы о его личности". Байден считает, что демократы могут победить на выборах. Президент США при этом назвал "полностью неприличной" инициативу миллиардера Илона Маска, который ранее объявил о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов среди подписавших консервативную петицию в штате Пенсильвания. Байден отдал свой голос в штате Делавэр, трансляцию вели американские телеканалы. Как сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды уже 43 миллиона американцев проголосовали на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября, за пост борются Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев.
https://ria.ru/20241028/tramp-1980508848.html
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в мире, сша, пенсильвания, делавэр, джо байден, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Делавэр, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Байден обвинил Трампа в недостойных для президента высказываниях
Байден заявил, что Трамп высказывается недостойно для президента США