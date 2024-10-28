https://ria.ru/20241028/avtoinspektsiya-1978765499.html

Госавтоинспекция призвала родителей усилить контроль за детьми в каникулы

Госавтоинспекция призвала родителей усилить контроль за детьми в каникулы - РИА Новости, 28.10.2024

Госавтоинспекция призвала родителей усилить контроль за детьми в каникулы

Родители должны провести профилактические беседы по правилам дорожного движения со своими детьми в преддверии осенних каникул, напомнили в Госавтоинспекции МВД... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

общество

авто

россия

гаи

дети

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Родители должны провести профилактические беседы по правилам дорожного движения со своими детьми в преддверии осенних каникул, напомнили в Госавтоинспекции МВД России.Основными темами должны стать безопасное поведение при самостоятельном передвижении по дорогам и использование световозвращающих элементов в темное время суток, соблюдение требований разметки, дорожных знаков и пешеходных светофоров. Аналогичные занятия рекомендовано провести школьным педагогам перед тем, как ученики отправятся на отдых."Большая часть российских школ уйдет на осенние каникулы с конца октября. При благоприятном прогнозе погоды дети значительную часть времени будут проводить на улице, часто самостоятельно передвигаясь, в том числе вблизи проезжей части. Школьникам в период осенних каникул необходимо напомнить о соблюдении правил безопасного поведения на дорогах. Особое внимание уделите факторам отвлечения внимания, ведь значительное количество ДТП со школьниками происходит из-за того, что ребенок оказывается не вовлечен в события на дороге из-за использования телефона, либо громкого прослушивания музыки в наушниках", — объяснил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой контролировать перемещение своих детей, подчеркнув, что учеников начальных классов лучше не оставлять на улице одних. В октябре следует проследить за тем, чтобы самокаты и велосипеды были убраны до следующего сезона – осенью такие поездки могут быть опасными из-за того, что все дороги усеяны листвой и чаще всего становятся скользкими, в том числе из-за того, что начинаются заморозки."Напомните детям, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу. Прежде чем вступить на проезжую часть, следует убедиться в том, что остановились все автомобили, а водители видят пешехода. Правило необходимо соблюдать даже на регулируемых переходах", — отметил Хранцкевич.В Госавтоинспекции также призвали родителей приучить детей на подходе к пешеходным переходам снимать капюшоны и убирать наушники, мешающие следить за дорожной ситуацией.Период школьных каникул – время особой внимательности и для водителей. Их в Госавтоинспекции призвали заранее снижать скорость на подъездах к пешеходным переходам и местам, где присутствие детей наиболее вероятно.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги.

https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html

https://ria.ru/20240923/gosavtoinspektsiya-1973126155.html

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общество, авто, россия, гаи, дети