https://ria.ru/20241028/avstriya-1980583582.html

Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным

Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным - РИА Новости, 28.10.2024

Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным

Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Вене. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:15

2024-10-28T20:15

2024-10-28T23:43

в мире

австрия

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980584377_0:140:3070:1868_1920x0_80_0_0_73b41ff0c56d7e3e457789b7155e7b23.jpg

ВЕНА, 28 окт — РИА Новости. Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Вене. "Это очень щекотливый вопрос. <...> Если это для того, чтобы выпить бокал вина из Вахау, то я бы сказал нет, но — это очень гипотетически — если был бы малейший вклад в то, чтобы на военном фронте между Россией и Украиной прекратилась гибель людей, то я сделал бы таким образом этот вклад", — сказал он в интервью на австрийском телеканале ORF.На повторный вопрос ведущей, пригласил бы он к себе Путина, Розенкранц ответил утвердительно, напомнив при этом, что Австрия как нейтральная страна обязана "усаживать за стол переговоров воюющие стороны" и таким образом она последовала бы примеру экс-канцлера республики Бруно Крайского.Главой парламента Австрии впервые стал кандидат от правой АПС. Правые победили в сентябре этого года на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики и выдвинули свою кандидатуру на пост председателя парламента, за которого проголосовало большинство депутатов.Как рассказал новоизбранный глава, в четверг он примет у себя венгерского премьера Виктора Орбана, который изъявил желание пообщаться с Розенкранцем почти сразу после его утверждения на пост.

https://ria.ru/20241003/ukraina-1976146108.html

https://ria.ru/20240930/vybory-1975488022.html

https://ria.ru/20240930/orban-1975394149.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, россия, владимир путин