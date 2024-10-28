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Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным - РИА Новости, 28.10.2024
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20:15 28.10.2024 (обновлено: 23:43 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/avstriya-1980583582.html
Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным
Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным - РИА Новости, 28.10.2024
Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным
Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Вене. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:15
2024-10-28T23:43
в мире
австрия
россия
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ВЕНА, 28 окт — РИА Новости. Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Вене. &quot;Это очень щекотливый вопрос. &lt;...&gt; Если это для того, чтобы выпить бокал вина из Вахау, то я бы сказал нет, но — это очень гипотетически — если был бы малейший вклад в то, чтобы на военном фронте между Россией и Украиной прекратилась гибель людей, то я сделал бы таким образом этот вклад&quot;, — сказал он в интервью на австрийском телеканале ORF.На повторный вопрос ведущей, пригласил бы он к себе Путина, Розенкранц ответил утвердительно, напомнив при этом, что Австрия как нейтральная страна обязана "усаживать за стол переговоров воюющие стороны" и таким образом она последовала бы примеру экс-канцлера республики Бруно Крайского.Главой парламента Австрии впервые стал кандидат от правой АПС. Правые победили в сентябре этого года на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики и выдвинули свою кандидатуру на пост председателя парламента, за которого проголосовало большинство депутатов.Как рассказал новоизбранный глава, в четверг он примет у себя венгерского премьера Виктора Орбана, который изъявил желание пообщаться с Розенкранцем почти сразу после его утверждения на пост.
https://ria.ru/20241003/ukraina-1976146108.html
https://ria.ru/20240930/vybory-1975488022.html
https://ria.ru/20240930/orban-1975394149.html
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в мире, австрия, россия, владимир путин
В мире, Австрия, Россия, Владимир Путин
Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным

Глава парламента Австрии Розенкранц был бы не против переговоров с Путиным

© AP Photo / Theresa WeyВальтер Розенкранц
Вальтер Розенкранц - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Theresa Wey
Вальтер Розенкранц. Архивное фото
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ВЕНА, 28 окт — РИА Новости. Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Вене.
«

"Это очень щекотливый вопрос. <...> Если это для того, чтобы выпить бокал вина из Вахау, то я бы сказал нет, но — это очень гипотетически — если был бы малейший вклад в то, чтобы на военном фронте между Россией и Украиной прекратилась гибель людей, то я сделал бы таким образом этот вклад", — сказал он в интервью на австрийском телеканале ORF.

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступает перед сторонниками партии в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Эксперт оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Австрии
3 октября, 13:58
На повторный вопрос ведущей, пригласил бы он к себе Путина, Розенкранц ответил утвердительно, напомнив при этом, что Австрия как нейтральная страна обязана "усаживать за стол переговоров воюющие стороны" и таким образом она последовала бы примеру экс-канцлера республики Бруно Крайского.

Занимавший пост канцлера с 1970-го по 1983 год Крайский прикладывал много усилий для урегулирования арабо-израильского конфликта.

Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Австрии
30 сентября, 12:44
Главой парламента Австрии впервые стал кандидат от правой АПС. Правые победили в сентябре этого года на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики и выдвинули свою кандидатуру на пост председателя парламента, за которого проголосовало большинство депутатов.
Как рассказал новоизбранный глава, в четверг он примет у себя венгерского премьера Виктора Орбана, который изъявил желание пообщаться с Розенкранцем почти сразу после его утверждения на пост.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Орбан поздравил "Австрийскую партию свободы" с победой на выборах
30 сентября, 00:26
 
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