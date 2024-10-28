Новый глава парламента Австрии высказался о возможных переговорах с Путиным
Глава парламента Австрии Розенкранц был бы не против переговоров с Путиным
© AP Photo / Theresa WeyВальтер Розенкранц
© AP Photo / Theresa Wey
Вальтер Розенкранц. Архивное фото
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ВЕНА, 28 окт — РИА Новости. Новоизбранный глава парламента Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что был бы не против переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Вене.
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"Это очень щекотливый вопрос. <...> Если это для того, чтобы выпить бокал вина из Вахау, то я бы сказал нет, но — это очень гипотетически — если был бы малейший вклад в то, чтобы на военном фронте между Россией и Украиной прекратилась гибель людей, то я сделал бы таким образом этот вклад", — сказал он в интервью на австрийском телеканале ORF.
На повторный вопрос ведущей, пригласил бы он к себе Путина, Розенкранц ответил утвердительно, напомнив при этом, что Австрия как нейтральная страна обязана "усаживать за стол переговоров воюющие стороны" и таким образом она последовала бы примеру экс-канцлера республики Бруно Крайского.
Занимавший пост канцлера с 1970-го по 1983 год Крайский прикладывал много усилий для урегулирования арабо-израильского конфликта.
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Главой парламента Австрии впервые стал кандидат от правой АПС. Правые победили в сентябре этого года на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики и выдвинули свою кандидатуру на пост председателя парламента, за которого проголосовало большинство депутатов.
Как рассказал новоизбранный глава, в четверг он примет у себя венгерского премьера Виктора Орбана, который изъявил желание пообщаться с Розенкранцем почти сразу после его утверждения на пост.
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