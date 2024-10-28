https://ria.ru/20241028/ataka-1980530316.html
При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина
При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина - РИА Новости, 28.10.2024
При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что, по уточненной информации, женщина пострадала в результате атаки украинского дрона ВСУ на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:28
2024-10-28T16:28
2024-10-28T16:34
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что, по уточненной информации, женщина пострадала в результате атаки украинского дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде.Ранее руководитель региона информировал об атаке дрона на многоквартирный дом. Предварительно, не было информации о пострадавших. В доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад."Уточнённая информация о последствиях атаки беспилотника в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что на данный момент зафиксированы повреждения в 11 квартирах двух многоквартирных домов.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина
Гладков уточнил, что при атаке дрона на жилой дом в Белгороде пострадала женщина