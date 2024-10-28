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При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 28.10.2024 (обновлено: 16:34 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/ataka-1980530316.html
При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина
При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина - РИА Новости, 28.10.2024
При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что, по уточненной информации, женщина пострадала в результате атаки украинского дрона ВСУ на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:28
2024-10-28T16:34
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что, по уточненной информации, женщина пострадала в результате атаки украинского дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде.Ранее руководитель региона информировал об атаке дрона на многоквартирный дом. Предварительно, не было информации о пострадавших. В доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад."Уточнённая информация о последствиях атаки беспилотника в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что на данный момент зафиксированы повреждения в 11 квартирах двух многоквартирных домов.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
белгород
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белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Украина, Белгородская область
При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина

Гладков уточнил, что при атаке дрона на жилой дом в Белгороде пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что, по уточненной информации, женщина пострадала в результате атаки украинского дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде.
Ранее руководитель региона информировал об атаке дрона на многоквартирный дом. Предварительно, не было информации о пострадавших. В доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад.
«
"Уточнённая информация о последствиях атаки беспилотника в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области добавил, что на данный момент зафиксированы повреждения в 11 квартирах двух многоквартирных домов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияУкраинаБелгородская область
 
 
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