https://ria.ru/20241028/ataka-1980530316.html

При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина

При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина - РИА Новости, 28.10.2024

При атаке украинского дрона на многоэтажку в Белгороде пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что, по уточненной информации, женщина пострадала в результате атаки украинского дрона ВСУ на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:28

2024-10-28T16:28

2024-10-28T16:34

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

украина

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что, по уточненной информации, женщина пострадала в результате атаки украинского дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде.Ранее руководитель региона информировал об атаке дрона на многоквартирный дом. Предварительно, не было информации о пострадавших. В доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад."Уточнённая информация о последствиях атаки беспилотника в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что на данный момент зафиксированы повреждения в 11 квартирах двух многоквартирных домов.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, украина, белгородская область