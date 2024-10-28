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Правительство Украины может рухнуть в любой день, заявил отец Ассанжа
Правительство Украины может рухнуть в любой день, заявил отец Ассанжа - РИА Новости, 28.10.2024
Правительство Украины может рухнуть в любой день, заявил отец Ассанжа
Правительство Украины может рухнуть в любой день, Киев способен сдаться даже после дуновения сильного ветра, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T05:25
2024-10-28T05:25
2024-10-28T05:25
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ДЖАКАРТА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Украины может рухнуть в любой день, Киев способен сдаться даже после дуновения сильного ветра, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По словам Шиптона, сейчас у США есть "серьезные проблемы" - ситуация по всему миру выходит из-под американского контроля. "Знаете, у (Штатов - ред.) есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся", - заявил собеседник агентства.
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в мире, украина, киев, сша, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Украина, Киев, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Правительство Украины может рухнуть в любой день, заявил отец Ассанжа
Киев способен сдаться даже после дуновения сильного ветра, заявил отец Ассанжа