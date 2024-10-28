https://ria.ru/20241028/assanzh-1980424554.html

Правительство Украины может рухнуть в любой день, заявил отец Ассанжа

Правительство Украины может рухнуть в любой день, заявил отец Ассанжа - РИА Новости, 28.10.2024

Правительство Украины может рухнуть в любой день, заявил отец Ассанжа

Правительство Украины может рухнуть в любой день, Киев способен сдаться даже после дуновения сильного ветра, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T05:25

2024-10-28T05:25

2024-10-28T05:25

в мире

украина

киев

сша

джулиан ассанж

wikileaks

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ДЖАКАРТА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Украины может рухнуть в любой день, Киев способен сдаться даже после дуновения сильного ветра, заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По словам Шиптона, сейчас у США есть "серьезные проблемы" - ситуация по всему миру выходит из-под американского контроля. "Знаете, у (Штатов - ред.) есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241028/vyshka-1980422009.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джулиан ассанж, wikileaks