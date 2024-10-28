https://ria.ru/20241028/adel-1980541164.html

Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции

Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции - РИА Новости, 28.10.2024

Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции

Британская поп-певица Адель (настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что частично потеряла возможность слышать левым ухом из-за бактериальной... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:09

2024-10-28T17:09

2024-10-28T17:42

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Британская поп-певица Адель (настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что частично потеряла возможность слышать левым ухом из-за бактериальной инфекции, сообщает издание Sun. "У меня ушная инфекция, и она весьма жуткая, раньше у меня их не было. Это самая болезненная вещь, которая со мной когда-либо происходила, - это больнее родов. Это редкая, обитающая в воде бактерия, и от нее очень сложно лечиться. Я принимала неправильные антибиотики на протяжении нескольких дней, и они (врачи- ред.) наконец дали мне рабочие. Бывали моменты, когда мне хотелось попросту отрубить себе ухо. Меня больше не мучают боли, что прекрасно, но я слегка оглохла на левое ухо", - цитирует издание Адель. В статье отмечается, что инфекцию Адель подхватила во время десятидневного пребывания в германском Мюнхене в августе. Певица добавила, что не планирует публично оглашать дату свадьбы с избранником Ричем Полом, а также заявила, что на данный момент не имеет планов публиковать новую музыку. Ранее в начале сентября газета Independent сообщила, что певица Адель объявила во время концерта в Мюнхене о перерыве в своей музыкальной деятельности на продолжительный срок, чтобы пожить "новой жизнью", которую она построила.

https://ria.ru/20240618/adel-1953578408.html

https://rsport.ria.ru/20240810/adel-1965324843.html

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мюнхен, в мире, великобритания, адель эдкинс