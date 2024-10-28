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Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции - РИА Новости, 28.10.2024
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Шоубиз
 
17:09 28.10.2024 (обновлено: 17:42 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/adel-1980541164.html
Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции
Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции - РИА Новости, 28.10.2024
Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции
Британская поп-певица Адель (настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что частично потеряла возможность слышать левым ухом из-за бактериальной... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:09
2024-10-28T17:42
шоубиз
мюнхен
в мире
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адель эдкинс
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Британская поп-певица Адель (настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что частично потеряла возможность слышать левым ухом из-за бактериальной инфекции, сообщает издание Sun. "У меня ушная инфекция, и она весьма жуткая, раньше у меня их не было. Это самая болезненная вещь, которая со мной когда-либо происходила, - это больнее родов. Это редкая, обитающая в воде бактерия, и от нее очень сложно лечиться. Я принимала неправильные антибиотики на протяжении нескольких дней, и они (врачи- ред.) наконец дали мне рабочие. Бывали моменты, когда мне хотелось попросту отрубить себе ухо. Меня больше не мучают боли, что прекрасно, но я слегка оглохла на левое ухо", - цитирует издание Адель. В статье отмечается, что инфекцию Адель подхватила во время десятидневного пребывания в германском Мюнхене в августе. Певица добавила, что не планирует публично оглашать дату свадьбы с избранником Ричем Полом, а также заявила, что на данный момент не имеет планов публиковать новую музыку. Ранее в начале сентября газета Independent сообщила, что певица Адель объявила во время концерта в Мюнхене о перерыве в своей музыкальной деятельности на продолжительный срок, чтобы пожить "новой жизнью", которую она построила.
https://ria.ru/20240618/adel-1953578408.html
https://rsport.ria.ru/20240810/adel-1965324843.html
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мюнхен, в мире, великобритания, адель эдкинс
Шоубиз, Мюнхен, В мире, Великобритания, Адель Эдкинс
Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции

Sun: британская певица Адель оглохла на левое ухо из-за бактериальной инфекции

© Adele/YouTubeКадр из видео Adele - My Little Love
Кадр из видео Adele - My Little Love - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Adele/YouTube
Кадр из видео Adele - My Little Love. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Британская поп-певица Адель (настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс) рассказала, что частично потеряла возможность слышать левым ухом из-за бактериальной инфекции, сообщает издание Sun.
"У меня ушная инфекция, и она весьма жуткая, раньше у меня их не было. Это самая болезненная вещь, которая со мной когда-либо происходила, - это больнее родов. Это редкая, обитающая в воде бактерия, и от нее очень сложно лечиться. Я принимала неправильные антибиотики на протяжении нескольких дней, и они (врачи- ред.) наконец дали мне рабочие. Бывали моменты, когда мне хотелось попросту отрубить себе ухо. Меня больше не мучают боли, что прекрасно, но я слегка оглохла на левое ухо", - цитирует издание Адель.
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В статье отмечается, что инфекцию Адель подхватила во время десятидневного пребывания в германском Мюнхене в августе.
Певица добавила, что не планирует публично оглашать дату свадьбы с избранником Ричем Полом, а также заявила, что на данный момент не имеет планов публиковать новую музыку.
Ранее в начале сентября газета Independent сообщила, что певица Адель объявила во время концерта в Мюнхене о перерыве в своей музыкальной деятельности на продолжительный срок, чтобы пожить "новой жизнью", которую она построила.
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