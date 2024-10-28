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В США рассказали, чего лишится Украина при завершении конфликта
В США рассказали, чего лишится Украина при завершении конфликта - РИА Новости, 28.10.2024
В США рассказали, чего лишится Украина при завершении конфликта
При завершении конфликта на Украине Киеву придется отказаться от уже утраченных территорий, пишет American Conservative. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:48
2024-10-28T12:48
2024-10-28T12:48
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. При завершении конфликта на Украине Киеву придется отказаться от уже утраченных территорий, пишет American Conservative."Как и в большинстве конфликтов без четкого исхода, итоговое “мирное” соглашение наверняка окажется весьма неприятным. У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине придется уступить территорию — возможно, под видом “подконтрольной России буферной зоны” или иного ловкого оправдания", — говорится в материале.Обозреватель указал, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США он радикально сменит нынешний курс страны, перейдя к диалогу с Россией.В июне этого года Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В США рассказали, чего лишится Украина при завершении конфликта
AC: при завершении конфликта Украине придется отказаться от ряда территорий