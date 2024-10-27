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ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом

ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом - РИА Новости, 28.10.2024

ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом

ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-27T18:08

2024-10-27T18:08

2024-10-28T00:08

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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт — РИА Новости. ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". "На кадрах видно, как люди идут с белым флагом. Наши бойцы им скинули рацию с беспилотника, чтобы координировать их действия", — рассказал агентству военнослужащий группировки войск "Юг".Видео попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра бойцами "Юга" оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна группа гражданских из шести человек. Мирные жители собрались на рассвете у края лесополосы, подняли белый флаг и направились в сторону российских позиций. Их действия координирует БПЛА военных "Юга", снимая происходящее. Пройдя по дороге через несколько пустых траншей, группа выходит к перекрестку, где расположено бетонное укрепление. Местность вокруг усеяна воронками от артиллерийских снарядов. "Противник начал по ним бить, и они спрятались в бетонный ДЗОТ (укрепление. — Прим. ред.)", — добавил собеседник РИА Новости.С беспилотника видно, как артиллерия ВСУ наносит удары все ближе и ближе, пытаясь попасть по группе людей, укрывающихся в ДЗОТе. В какой-то момент украинские военные попадают совсем рядом, начинается пожар. Наблюдая со своего БПЛА, бойцы группировки "Юг" фиксируют, как дрон-камикадзе ВСУ бьет в охваченный огнем ДЗОТ, раздается взрыв. Российские военные отправляют мирным жителям бутылки с водой, чтобы потушить пожар. Несколько грузов падают совсем рядом, но из укрытия никто не выходит. Огонь затухает. Очередной сброшенный груз забирает пожилой мужчина, выбравшись из ДЗОТа. "Людей до сих пытаются оттуда вытащить наши ребята, но пока обстрел со стороны ВСУ продолжается и судьба людей неизвестна. Они их караулят, и сами бойцы хотят, чтобы все видели, что они творят", — указал военнослужащий группировки войск "Юг".Позднее собеседник агентства сообщил, что, предварительно, от ударов украинских боевиков погибла почти вся группа мирных жителей. По его словам, только один человек периодически выходит на связь с российскими военными.Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20241026/voennye-1980279176.html

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Кадры попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра в ДНР ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости. 2024-10-27T18:08 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, часов яр, украина, вооруженные силы рф