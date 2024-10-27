Рейтинг@Mail.ru
ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 27.10.2024 (обновлено: 00:08 28.10.2024)
https://ria.ru/20241027/zhiteli-1980381027.html
ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом
ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом - РИА Новости, 28.10.2024
ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом
ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-27T18:08
2024-10-28T00:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
часов яр
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980381253_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d5bd46a3c00301ec946c80b99f8888e.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт — РИА Новости. ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". &quot;На кадрах видно, как люди идут с белым флагом. Наши бойцы им скинули рацию с беспилотника, чтобы координировать их действия&quot;, — рассказал агентству военнослужащий группировки войск &quot;Юг&quot;.Видео попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра бойцами "Юга" оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна группа гражданских из шести человек. Мирные жители собрались на рассвете у края лесополосы, подняли белый флаг и направились в сторону российских позиций. Их действия координирует БПЛА военных "Юга", снимая происходящее. Пройдя по дороге через несколько пустых траншей, группа выходит к перекрестку, где расположено бетонное укрепление. Местность вокруг усеяна воронками от артиллерийских снарядов. "Противник начал по ним бить, и они спрятались в бетонный ДЗОТ (укрепление. — Прим. ред.)", — добавил собеседник РИА Новости.С беспилотника видно, как артиллерия ВСУ наносит удары все ближе и ближе, пытаясь попасть по группе людей, укрывающихся в ДЗОТе. В какой-то момент украинские военные попадают совсем рядом, начинается пожар. Наблюдая со своего БПЛА, бойцы группировки "Юг" фиксируют, как дрон-камикадзе ВСУ бьет в охваченный огнем ДЗОТ, раздается взрыв. Российские военные отправляют мирным жителям бутылки с водой, чтобы потушить пожар. Несколько грузов падают совсем рядом, но из укрытия никто не выходит. Огонь затухает. Очередной сброшенный груз забирает пожилой мужчина, выбравшись из ДЗОТа. "Людей до сих пытаются оттуда вытащить наши ребята, но пока обстрел со стороны ВСУ продолжается и судьба людей неизвестна. Они их караулят, и сами бойцы хотят, чтобы все видели, что они творят", — указал военнослужащий группировки войск "Юг".Позднее собеседник агентства сообщил, что, предварительно, от ударов украинских боевиков погибла почти вся группа мирных жителей. По его словам, только один человек периодически выходит на связь с российскими военными.Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20241026/voennye-1980279176.html
https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html
часов яр
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра в ДНР
ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг". Кадры попытки эвакуации мирных жителей оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-10-27T18:08
true
PT2M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980381253_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e42a4a078fa89e3ad99ddc9af11d4f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, часов яр, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Украина, Вооруженные силы РФ
ВСУ открыли огонь по выходившим из Часова Яра беженцам с белым флагом

Боевики ВСУ убили выходивших из Часова Яра беженцев с белым флагом

Читать ria.ru в
Дзен
АРТЕМОВСК (ДНР), 27 окт — РИА Новости. ВСУ прицельно бьют по выходящим из Часова Яра в ДНР гражданским с белым флагом, которых выводят российские бойцы группировки "Юг".
«

"На кадрах видно, как люди идут с белым флагом. Наши бойцы им скинули рацию с беспилотника, чтобы координировать их действия", — рассказал агентству военнослужащий группировки войск "Юг".

Видео попытки эвакуации мирных жителей из Часова Яра бойцами "Юга" оказались в распоряжении РИА Новости. На них видна группа гражданских из шести человек. Мирные жители собрались на рассвете у края лесополосы, подняли белый флаг и направились в сторону российских позиций. Их действия координирует БПЛА военных "Юга", снимая происходящее. Пройдя по дороге через несколько пустых траншей, группа выходит к перекрестку, где расположено бетонное укрепление. Местность вокруг усеяна воронками от артиллерийских снарядов.
"Противник начал по ним бить, и они спрятались в бетонный ДЗОТ (укрепление. — Прим. ред.)", — добавил собеседник РИА Новости.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Российские бойцы провели десять дней в тылу ВСУ у Часова Яра
26 октября, 18:17
С беспилотника видно, как артиллерия ВСУ наносит удары все ближе и ближе, пытаясь попасть по группе людей, укрывающихся в ДЗОТе. В какой-то момент украинские военные попадают совсем рядом, начинается пожар. Наблюдая со своего БПЛА, бойцы группировки "Юг" фиксируют, как дрон-камикадзе ВСУ бьет в охваченный огнем ДЗОТ, раздается взрыв.
Российские военные отправляют мирным жителям бутылки с водой, чтобы потушить пожар. Несколько грузов падают совсем рядом, но из укрытия никто не выходит. Огонь затухает. Очередной сброшенный груз забирает пожилой мужчина, выбравшись из ДЗОТа.
«
"Людей до сих пытаются оттуда вытащить наши ребята, но пока обстрел со стороны ВСУ продолжается и судьба людей неизвестна. Они их караулят, и сами бойцы хотят, чтобы все видели, что они творят", — указал военнослужащий группировки войск "Юг".
Позднее собеседник агентства сообщил, что, предварительно, от ударов украинских боевиков погибла почти вся группа мирных жителей. По его словам, только один человек периодически выходит на связь с российскими военными.
Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Военнослужащие инженерных войск ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
"Используем проверенную тактику". Что происходит в зоне СВО
25 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала