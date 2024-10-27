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В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра - РИА Новости, 27.10.2024
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра
Четверо осуждённых к принудительным работам пропали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:01
2024-10-27T17:01
2024-10-27T17:01
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ЧИТА, 27 окт – РИА Новости. Четверо осуждённых к принудительным работам пропали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. "Двадцать шестого октября сотрудниками исправительного центра №1 города Нерчинск выявлено отсутствие четверых осуждённых к принудительным работам. Проводятся мероприятия по розыску осуждённых, уклонившихся от отбывания принудительных работ", - уточнили в пресс-службе. Там отметили, что принудительные работы являются наказанием, не связанным с лишением свободы. Также в ведомстве просят при наличии информации сообщить о местонахождении данных осуждённых по телефону (3022) 36-40-19.
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происшествия, нерчинск, забайкальский край, россия
Происшествия, Нерчинск, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра
Четверо заключенных пропали из исправительного центра в Забайкалье