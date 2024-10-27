Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/zabaykale-1980372304.html
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра - РИА Новости, 27.10.2024
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра
Четверо осуждённых к принудительным работам пропали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:01
2024-10-27T17:01
происшествия
нерчинск
забайкальский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_db0872f50f8c00084bb1da3974a46b32.jpg
ЧИТА, 27 окт – РИА Новости. Четверо осуждённых к принудительным работам пропали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону. "Двадцать шестого октября сотрудниками исправительного центра №1 города Нерчинск выявлено отсутствие четверых осуждённых к принудительным работам. Проводятся мероприятия по розыску осуждённых, уклонившихся от отбывания принудительных работ", - уточнили в пресс-службе. Там отметили, что принудительные работы являются наказанием, не связанным с лишением свободы. Также в ведомстве просят при наличии информации сообщить о местонахождении данных осуждённых по телефону (3022) 36-40-19.
https://ria.ru/20241026/pobeg-1980232455.html
нерчинск
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c5ac3bb53c2b037ef6eb665f8036697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерчинск, забайкальский край, россия
Происшествия, Нерчинск, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье четверо осужденных пропали из исправительного центра

Четверо заключенных пропали из исправительного центра в Забайкалье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Исправительная колония. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧИТА, 27 окт – РИА Новости. Четверо осуждённых к принудительным работам пропали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.
"Двадцать шестого октября сотрудниками исправительного центра №1 города Нерчинск выявлено отсутствие четверых осуждённых к принудительным работам. Проводятся мероприятия по розыску осуждённых, уклонившихся от отбывания принудительных работ", - уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что принудительные работы являются наказанием, не связанным с лишением свободы.
Также в ведомстве просят при наличии информации сообщить о местонахождении данных осуждённых по телефону (3022) 36-40-19.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
УФСИН рассказало подробности побега заключенных из липецкой колонии
26 октября, 10:28
 
ПроисшествияНерчинскЗабайкальский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала