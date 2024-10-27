https://ria.ru/20241027/vzryvy-1980406130.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 27.10.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в воскресенье в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:52

2024-10-27T21:52

2024-10-27T21:52

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр Игорь Терехов. "В Харькове слышны взрывы. Город под атакой ... КАБов. Возможны повторные запуски", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 21.40 мск тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

черниговская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, черниговская область, украина, вооруженные силы рф