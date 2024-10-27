https://ria.ru/20241027/vzryvy-1980406130.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 27.10.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T21:52
2024-10-27T21:52
2024-10-27T21:52
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр Игорь Терехов. "В Харькове слышны взрывы. Город под атакой ... КАБов. Возможны повторные запуски", - написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 21.40 мск тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, черниговская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги