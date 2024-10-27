https://ria.ru/20241027/vybory-1980364637.html

В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине

В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине - РИА Новости, 27.10.2024

В офисе Зеленского рассказали, когда пройдут выборы на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:54

2024-10-27T15:54

2024-10-27T15:54

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РИМ, 27 окт - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта, поскольку в настоящее время все ресурсы Киева идут на него. "(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы. Ранее в октябре, согласно данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70% жителей Украины считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976382073.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973783399.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, брикс, верховная рада украины