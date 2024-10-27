https://ria.ru/20241027/vybory-1980356070.html

ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 62,7%

ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 62,7% - РИА Новости, 27.10.2024

ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 62,7%

Явка избирателей на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана на 15.00 местного времени (13.00 мск) составила 62,7%, или более 12,5... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:22

2024-10-27T14:22

2024-10-27T14:22

в мире

узбекистан

андижанская область

каракалпакстан

парламентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Явка избирателей на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана на 15.00 местного времени (13.00 мск) составила 62,7%, или более 12,5 миллиона человек, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров. В Узбекистане в воскресенье проводятся очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. "На 15.00 на избирательных участках проголосовало 12 504 688 избирателей, или 62,7 % от общего списка", - сказал Кучкаров. По данным ЦИК, самые активные избиратели в Наманганской (68,8% проголосовавших), Джизакской(66,83%) и Андижанской областях (66,64%), меньше всего пока проголосовали в республике Каракалпакстан (58,46%), Ташкентской области (57,93%) и Ташкенте (54,58%). В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 13.00 (11.00 мск) – 47,62%, или почти 9,5 миллиона проголосовавших. Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).

https://ria.ru/20241027/uzbek-1980322298.html

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узбекистан

андижанская область

каракалпакстан

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в мире, узбекистан, андижанская область, каракалпакстан, парламентские выборы в узбекистане