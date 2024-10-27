https://ria.ru/20241027/vybory-1980334449.html
Генсек СНГ прокомментировал результаты выборов в Грузии
Генсек СНГ прокомментировал результаты выборов в Грузии - РИА Новости, 27.10.2024
Генсек СНГ прокомментировал результаты выборов в Грузии
Результаты выборов в Грузии говорят о том, что избиратели понимают важность сохранения независимого курса и сотрудничества с соседями, в том числе с Россией,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:23
2024-10-27T10:23
2024-10-27T10:40
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Результаты выборов в Грузии говорят о том, что избиратели понимают важность сохранения независимого курса и сотрудничества с соседями, в том числе с Россией, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев."Вывод (из результатов выборов - ред.) напрашивается сам собой, это логично: люди понимают важность для грузинского народа сохранения независимого курса, отвечающего интересам грузинского народа. А то, что сотрудничество с соседями и в регионе Южного Кавказа, и с северными соседями, в первую очередь, с РФ, отвечает интересам грузинского народа - в этом не может быть сомнений", - сказал Лебедев журналистам.По его словам, те, кто утверждает обратное - или умышленно искажают действительную картину, или далеки от реальности."Не могу не без удовлетворения сказать, что все заявления "Грузинской мечты" о том, что они настроены на восстановление добрососедских отношений и с Россией, и с другими странами СНГ, и что они сейчас выступают против санкций, которыми подвергаются Россия и Беларусь, - они не могут не радовать, потому что это отвечает интересам самого грузинского народа", - добавил генсек СНГ.
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грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, сергей лебедев, россия, белоруссия
Грузия, В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Сергей Лебедев, Россия, Белоруссия
Генсек СНГ прокомментировал результаты выборов в Грузии
Лебедев: избиратели в Грузии понимают важность сотрудничества с соседями