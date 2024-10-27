https://ria.ru/20241027/vybory-1980333360.html
Премьер Грузии заявил о попытках оппозиции оправдать провал на выборах
Премьер Грузии заявил о попытках оппозиции оправдать провал на выборах - РИА Новости, 27.10.2024
Премьер Грузии заявил о попытках оппозиции оправдать провал на выборах
Отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:11
2024-10-27T10:11
2024-10-27T13:21
грузия
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге."Неприемлема любая попытка противостоять конституционному строю, это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя", — сказал он.Кобахидзе подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет в обычном режиме, депутаты утвердят правительство."После объявления окончательных данных в течение десяти дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам", — отметил политик.Также премьер выразил надежду, что Грузии удастся в начале 2025 года начать перезагрузку отношений с США и ЕС. По его словам, урегулирование отношений должно входить и в интересы Запада.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы в Грузии состоялись накануне. По данным ЦИК, после обработки протоколов более чем с 99% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%. Четыре оппозиционные партии сообщили, что не признают эти итоги.По грузинским законам победившая партия может представить кандидата в премьер-министры. Для его утверждения нужна поддержка 76 депутатов из 150. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 90 мандатов.Основная борьба на выборах развернулась между "Грузинской мечтой", которая выступает за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов.
https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html
https://ria.ru/20241027/kobakhidze-1980332484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузия, В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Грузинская мечта - Демократическая Грузия
Премьер Грузии заявил о попытках оппозиции оправдать провал на выборах
Премьер Грузии назвал реакцию оппозиции на итоги выборов попыткой оправдать себя
ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Неприемлема любая попытка противостоять конституционному строю, это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя", — сказал он.
Кобахидзе подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет в обычном режиме, депутаты утвердят правительство.
«
"После объявления окончательных данных в течение десяти дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам", — отметил политик.
Также премьер выразил надежду, что Грузии удастся в начале 2025 года начать перезагрузку отношений с США и ЕС. По его словам, урегулирование отношений должно входить и в интересы Запада.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии состоялись накануне. По данным ЦИК, после обработки протоколов более чем с 99% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%. Четыре оппозиционные партии сообщили, что не признают эти итоги.
По грузинским законам победившая партия может представить кандидата в премьер-министры. Для его утверждения нужна поддержка 76 депутатов из 150. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 90 мандатов.
Основная борьба на выборах развернулась между "Грузинской мечтой", которая выступает за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов.