https://ria.ru/20241027/vybory-1980333360.html

Премьер Грузии заявил о попытках оппозиции оправдать провал на выборах

Премьер Грузии заявил о попытках оппозиции оправдать провал на выборах - РИА Новости, 27.10.2024

Премьер Грузии заявил о попытках оппозиции оправдать провал на выборах

Отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T10:11

2024-10-27T10:11

2024-10-27T13:21

грузия

в мире

парламентские выборы в грузии — 2024

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге."Неприемлема любая попытка противостоять конституционному строю, это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя", — сказал он.Кобахидзе подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет в обычном режиме, депутаты утвердят правительство."После объявления окончательных данных в течение десяти дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам", — отметил политик.Также премьер выразил надежду, что Грузии удастся в начале 2025 года начать перезагрузку отношений с США и ЕС. По его словам, урегулирование отношений должно входить и в интересы Запада.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы в Грузии состоялись накануне. По данным ЦИК, после обработки протоколов более чем с 99% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%. Четыре оппозиционные партии сообщили, что не признают эти итоги.По грузинским законам победившая партия может представить кандидата в премьер-министры. Для его утверждения нужна поддержка 76 депутатов из 150. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 90 мандатов.Основная борьба на выборах развернулась между "Грузинской мечтой", которая выступает за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов.

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

https://ria.ru/20241027/kobakhidze-1980332484.html

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Варвара Скокшина

грузия, в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия