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"Будет борьба": Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов
"Будет борьба": Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов - РИА Новости, 27.10.2024
"Будет борьба": Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов
План Запада сменить режим в Грузии через поддержку оппозиции провалился, несмотря на перспективу беспорядков. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:10
2024-10-27T05:10
2024-10-27T05:51
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. План Запада сменить режим в Грузии через поддержку оппозиции провалился, несмотря на перспективу беспорядков. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию, пообещав ей радостно влиться в мультигендерную и "небинарную" семью европейских народов. Однако это почему-то не привлекло большинство грузинских избирателей", — написал сенатор.Он подчеркнул, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили не удалось убедить сограждан в прелестях европейских ценностей, и усомнился в том, что ее деятельность вообще соответствует интересам грузинского народа."Если Саломе Зурабишвили, подобно библейской Саломее, задумывала станцевать политический танец семи покрывал, всякий раз открывая гражданам страны прелести присоединения к Евросоюзу, то он ей явно не удался. Большинство она не соблазнила. И теперь, после выборов, вновь принесших победу "Грузинской мечте", встает вопрос о том, насколько сама Зурабишвили как президент созвучна настроениям грузинского народа ?!" — задался вопросом парламентарий.Как сообщил ЦИК Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6 процентов голосов после подсчета данных с почти 80 процентов участков.Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 9,9%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,8%) и "За Грузию" (около 7,9%).
https://ria.ru/20241026/ssha-1980259913.html
https://ria.ru/20241024/pushkov-1979714885.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
"Будет борьба": Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов
Пушков: замысел Запада по смене режима в Грузии провалился
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
План Запада сменить режим в Грузии через поддержку оппозиции провалился, несмотря на перспективу беспорядков. Такое мнение в своем Telegram-канале
выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Замысел Запада состоял в том, чтобы превратить Грузию в свою полуколонию, пообещав ей радостно влиться в мультигендерную и "небинарную" семью европейских народов. Однако это почему-то не привлекло большинство грузинских избирателей", — написал сенатор.
Он подчеркнул, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили
не удалось убедить сограждан в прелестях европейских ценностей, и усомнился в том, что ее деятельность вообще соответствует интересам грузинского народа.
"Если Саломе Зурабишвили, подобно библейской Саломее, задумывала станцевать политический танец семи покрывал, всякий раз открывая гражданам страны прелести присоединения к Евросоюзу, то он ей явно не удался. Большинство она не соблазнила. И теперь, после выборов, вновь принесших победу "Грузинской мечте", встает вопрос о том, насколько сама Зурабишвили как президент созвучна настроениям грузинского народа ?!" — задался вопросом парламентарий.
Как сообщил ЦИК Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6 процентов голосов после подсчета данных с почти 80 процентов участков.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 9,9%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,8%) и "За Грузию" (около 7,9%).