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"Новая волна": названа страна, которой угрожает страшная катастрофа - РИА Новости, 27.10.2024
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Наука
 
03:16 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/vulkany-1980316854.html
"Новая волна": названа страна, которой угрожает страшная катастрофа
"Новая волна": названа страна, которой угрожает страшная катастрофа - РИА Новости, 27.10.2024
"Новая волна": названа страна, которой угрожает страшная катастрофа
Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов из-за изменения климата, об этом говорится в материале Reuters. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T03:16
2024-10-27T03:16
наука
космос - риа наука
исландия
атлантический океан
земля
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов из-за изменения климата, об этом говорится в материале Reuters."Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше"", — пишет автор материала со ссылкой на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.Как сообщает издание, ледники способны сдерживать вулканическую активность. Тем не менее, глобальное потепление постепенно снижает эту способность."Огромный вес ледников и ледяных щитов может подавлять вулканы. Когда лед отступает, понижательное давление на тонкую внешнюю кору планеты и гораздо более толстую мантию ослабевает, позволяя земной поверхности подниматься", — объясняют авторы материала.Как отмечается, на данный момент имеются все необходимые условия для начала новой волны извержений."Ледники сейчас покрывают всего десять процентов Исландии, но этот лед по-прежнему покрывает более половины из 34 активных вулканических систем страны, и он быстро тает по мере повышения глобальной температуры", — предупреждают авторы.Истории извержений в Исландии подтверждает эту теорию. После таяния льдов 10 — 15 тысяч лет назад частота извержений вулканов на острове выросла в 30—50 раз.Эффект от накопленной в земной коре магмы может ускорить глобальное потепление, а вулканы — ускорить таяние ледников и спровоцировать повышение уровня моря. Вместе с тем ученые опасаются, что быстрое отступление ледников и накопление магмы может спровоцировать извержение покрытых льдом вулканов по всему миру, говорится в материале.На этой неделе ведущие климатологи планеты обратились в открытом письме к лидерам стран Северной Европы, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
https://ria.ru/20230808/poteplenie-1888759486.html
https://ria.ru/20231203/klimat-1913448083.html
https://ri.ria.ru/20241001/nauka-1975451888.html
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космос - риа наука, исландия, атлантический океан, земля, антониу гутерреш, оон
Наука, Космос - РИА Наука, Исландия, Атлантический океан, Земля, Антониу Гутерреш, ООН
"Новая волна": названа страна, которой угрожает страшная катастрофа

Reuters: Исландии из-за потепления угрожает масштабное извержение вулканов

© AP Photo / Marco Di MarcoИзвержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Marco Di Marco
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов из-за изменения климата, об этом говорится в материале Reuters.
"Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или "это может произойти раньше"", — пишет автор материала со ссылкой на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.
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Как сообщает издание, ледники способны сдерживать вулканическую активность. Тем не менее, глобальное потепление постепенно снижает эту способность.
"Огромный вес ледников и ледяных щитов может подавлять вулканы. Когда лед отступает, понижательное давление на тонкую внешнюю кору планеты и гораздо более толстую мантию ослабевает, позволяя земной поверхности подниматься", — объясняют авторы материала.
Как отмечается, на данный момент имеются все необходимые условия для начала новой волны извержений.
«
«
"Ледники сейчас покрывают всего десять процентов Исландии, но этот лед по-прежнему покрывает более половины из 34 активных вулканических систем страны, и он быстро тает по мере повышения глобальной температуры", — предупреждают авторы.
Истории извержений в Исландии подтверждает эту теорию. После таяния льдов 10 — 15 тысяч лет назад частота извержений вулканов на острове выросла в 30—50 раз.
Эффект от накопленной в земной коре магмы может ускорить глобальное потепление, а вулканы — ускорить таяние ледников и спровоцировать повышение уровня моря. Вместе с тем ученые опасаются, что быстрое отступление ледников и накопление магмы может спровоцировать извержение покрытых льдом вулканов по всему миру, говорится в материале.
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На этой неделе ведущие климатологи планеты обратились в открытом письме к лидерам стран Северной Европы, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
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