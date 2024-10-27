https://ria.ru/20241027/vsu-1980352182.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военнослужащих и БТР Stryker, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T13:41

2024-10-27T13:41

2024-10-27T13:52

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_0:203:3074:1932_1920x0_80_0_0_7902cee730231c3b337addfab06da63e.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военнослужащих и БТР Stryker, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин, 693 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241027/minoborony-1980320276.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность