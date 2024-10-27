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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.10.2024
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13:41 27.10.2024 (обновлено: 13:52 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/vsu-1980352182.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военнослужащих и БТР Stryker, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T13:41
2024-10-27T13:52
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военнослужащих и БТР Stryker, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин, 693 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военнослужащих и БТР Stryker, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин, 693 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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