https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html

Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ

Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024

Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ

Военнослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили иностранное... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T05:20

2024-10-27T05:20

2024-10-27T11:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военнослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили иностранное вооружение, в том числе партию американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщило Минобороны РФ. После взятия очередного опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции бойцы обнаружили брошенное вражеское оружие, экипировку и боеприпасы. "Задача была зайти на господствующую высоту… Зашли, закрепились, в течение суток удерживали оборону. Летали БПЛА, были сбросы, обстреливали нас из танков, артиллерии. Четверо из нас получили ранения. Троих вынесли, а я не стал выходить", - рассказал военнослужащий с позывным "Платон". По его словам, иностранное вооружение – не редкая добыча для разведчиков группировки войск "Восток", часть трофеев бойцы передают командованию, а что-то используют сами против врага. "Всё, что там находится, считаем трофеями. Что-то используем в своих интересах, что-то передаем командованию. В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулеметы. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили все в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран", - рассказал "Платон". Помимо Javelin украинские боевики бросили на позициях американский крупнокалиберный пулемёт М2 "Браунинг", гранаты и множество боеприпасов.

https://ria.ru/20241027/minoborony-1980320276.html

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россия, вооруженные силы украины, платон