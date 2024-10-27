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Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 27.10.2024 (обновлено: 11:19 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/vostok-1980320438.html
Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ
Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ
Военнослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили иностранное... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:20
2024-10-27T11:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
платон
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военнослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили иностранное вооружение, в том числе партию американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщило Минобороны РФ. После взятия очередного опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции бойцы обнаружили брошенное вражеское оружие, экипировку и боеприпасы. "Задача была зайти на господствующую высоту… Зашли, закрепились, в течение суток удерживали оборону. Летали БПЛА, были сбросы, обстреливали нас из танков, артиллерии. Четверо из нас получили ранения. Троих вынесли, а я не стал выходить", - рассказал военнослужащий с позывным "Платон". По его словам, иностранное вооружение – не редкая добыча для разведчиков группировки войск "Восток", часть трофеев бойцы передают командованию, а что-то используют сами против врага. "Всё, что там находится, считаем трофеями. Что-то используем в своих интересах, что-то передаем командованию. В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулеметы. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили все в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран", - рассказал "Платон". Помимо Javelin украинские боевики бросили на позициях американский крупнокалиберный пулемёт М2 "Браунинг", гранаты и множество боеприпасов.
https://ria.ru/20241027/minoborony-1980320276.html
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россия, вооруженные силы украины, платон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Платон
Разведчики "Востока", несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ

Несмотря на обстрелы, разведчики "Востока" захватили трофейное оружие ВСУ

© Минобороны РоссииВоеннослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили иностранное вооружение
Военнослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск Восток захватили иностранное вооружение - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Минобороны России
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военнослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили иностранное вооружение, в том числе партию американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщило Минобороны РФ.
После взятия очередного опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции бойцы обнаружили брошенное вражеское оружие, экипировку и боеприпасы.
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"Задача была зайти на господствующую высоту… Зашли, закрепились, в течение суток удерживали оборону. Летали БПЛА, были сбросы, обстреливали нас из танков, артиллерии. Четверо из нас получили ранения. Троих вынесли, а я не стал выходить", - рассказал военнослужащий с позывным "Платон".
По его словам, иностранное вооружение – не редкая добыча для разведчиков группировки войск "Восток", часть трофеев бойцы передают командованию, а что-то используют сами против врага.
"Всё, что там находится, считаем трофеями. Что-то используем в своих интересах, что-то передаем командованию. В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулеметы. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили все в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран", - рассказал "Платон".
Помимо Javelin украинские боевики бросили на позициях американский крупнокалиберный пулемёт М2 "Браунинг", гранаты и множество боеприпасов.
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