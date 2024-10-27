https://ria.ru/20241027/volodin-1980361388.html

Володин запустил опрос о проблеме с электронными дневниками в школах

Володин запустил опрос о проблеме с электронными дневниками в школах - РИА Новости, 27.10.2024

Володин запустил опрос о проблеме с электронными дневниками в школах

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:18

2024-10-27T15:18

2024-10-27T15:18

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками. "Получаю много вопросов от родителей по цифровизации школ. Звучат обращения, связанные с критикой электронных дневников. Решил посоветоваться. У вас есть проблемы с этим?" - спросил Володин у подписчиков. На данный момент, из более семи тысяч проголосовавших 46% ответили "да", 34% - "нет", 20% ответили, что не пользуются электронными дневниками.

https://ria.ru/20241027/elzhur-1778508047.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф