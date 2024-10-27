https://ria.ru/20241027/volkov-1980322571.html

"Бизнес найдет решение". Эксперт рассказал о расчетах между Россией и КНР

"Бизнес найдет решение". Эксперт рассказал о расчетах между Россией и КНР - РИА Новости, 27.10.2024

"Бизнес найдет решение". Эксперт рассказал о расчетах между Россией и КНР

Ситуация с трансграничными платежами между Россией и Китаем постепенно налаживается, бизнес всегда найдет решение, а экономика не может встать, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T06:13

2024-10-27T06:13

2024-10-27T06:17

экономика

технологии

китай

россия

шэньян

брикс

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ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт – РИА Новости. Ситуация с трансграничными платежами между Россией и Китаем постепенно налаживается, бизнес всегда найдет решение, а экономика не может встать, заявил РИА Новости руководитель центра поддержки экспорта Тверской области Павел Волков. Как рассказал Волков, беседуя с агентством на полях II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в китайском городе Шэньян, в этом году Тверская область привезла на участие в форуме 11 компаний для поиска импортных и экспортных контрактов. "Все наши компании на сегодняшний день уже достигли договоренностей и довольны своей поездкой. Все, кто искал импорт, нашли, что импортировать, потому что некоторые продукты стали нам недоступны с учетом санкций в России. Те, кто искал экспорт, договорились о том, что будут делать пробные поставки", - рассказал он. По словам Волкова, предприятия сейчас ищут возможности выйти непосредственно в торговые сети на территории Китая, несмотря на развитую в стране электронную коммерцию. "С одной стороны, электронная коммерция позволяет торговать на территории Китая без соответствующей лицензии - не надо сертифицировать, потому что это трансграничная торговля. Но с другой стороны - обороты не так велики, и ты работаешь через дистрибьюторов, которые забирают часть маржи себе", - объяснил Волков. При этом, по его словам, трудностей в проведении трансграничных расчетов с Китаем по-прежнему много. "Но все потихоньку сдвигается с мертвой точки. И, как заявили лидеры наших стран на прошедшей конференции БРИКС, этот вопрос решается", - сказал Волков. Кроме того, отвечая на вопрос о том, есть ли в этой сфере позитивная динамика, он ответил, что она "безусловно есть, бизнес всегда найдет выход". "Если нет возможности сделать трансграничный платеж, можно сделать не трансграничный платеж, можно перейти на бартер. Экономика всегда найдет выход, экономика не может встать", - пояснил он. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20241020/spg-1978948529.html

https://ria.ru/20241025/sputniki-1980135346.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979380103.html

китай

россия

шэньян

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экономика, технологии, китай, россия, шэньян, брикс