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Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
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12:59 27.10.2024
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Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска в течение суток уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ, поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:59
2024-10-27T12:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ, поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников и пункты временной дислокации противника, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах", - говорится в сводке министерства. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS американского производства, управляемую авиабомбу Hammer французского производства, переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 беспилотников, 584 зенитных ракетных комплекса, 18887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны: российские военные поразили склады и инфраструктуру аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ, поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников и пункты временной дислокации противника, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS американского производства, управляемую авиабомбу Hammer французского производства, переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 беспилотников, 584 зенитных ракетных комплекса, 18887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники.
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