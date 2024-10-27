Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял сознание
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял создание перед аварией
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramМесто ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
Место ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в центре Санкт-Петербурга, где пострадали 10 человек, потерял создание перед аварией, он имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы, сообщил ГУП "Пассажиравтотранс".
Как сообщалось, в воскресенье на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Всем пострадавшим оказали медпомощь, 4 человека были госпитализированы. По данным властей Петербурга, в настоящее время в стационарах остаются 2 человека.
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"Водитель автобуса №54 при повороте с Невского проспекта на Лиговский проспект потерял сознание. Водитель является уроженцем России, родился в Кабардино-Балкарии. Имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы", – говорится в сообщении.
Как уточняет перевозчик, нареканий к работе этого водителя со стороны руководства автобусного парка не было. В момент ДТП он работал четвертый час, до выхода на смену режим труда и отдыха был соблюден. Сверхурочно не работал.
"Перед выходом на линию водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование, а автобус – технический осмотр. Пробег автобуса составляет чуть более 40 тысяч километров", – заключили в "Пассажиравтотрансе".
Ранее городской главк СК РФ сообщал, что после ДТП с участием автобуса, водитель которого ехал на запрещающий сигнал светофора, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.