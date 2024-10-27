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Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял сознание - РИА Новости, 27.10.2024
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20:52 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/voditel-1980401706.html
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял сознание
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял сознание - РИА Новости, 27.10.2024
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял сознание
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в центре Санкт-Петербурга, где пострадали 10 человек, потерял создание перед аварией, он имеет почти 10-летний стаж... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:52
2024-10-27T20:52
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в центре Санкт-Петербурга, где пострадали 10 человек, потерял создание перед аварией, он имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы, сообщил ГУП "Пассажиравтотранс". Как сообщалось, в воскресенье на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Всем пострадавшим оказали медпомощь, 4 человека были госпитализированы. По данным властей Петербурга, в настоящее время в стационарах остаются 2 человека. "Водитель автобуса №54 при повороте с Невского проспекта на Лиговский проспект потерял сознание. Водитель является уроженцем России, родился в Кабардино-Балкарии. Имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы", – говорится в сообщении. Как уточняет перевозчик, нареканий к работе этого водителя со стороны руководства автобусного парка не было. В момент ДТП он работал четвертый час, до выхода на смену режим труда и отдыха был соблюден. Сверхурочно не работал. "Перед выходом на линию водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование, а автобус – технический осмотр. Пробег автобуса составляет чуть более 40 тысяч километров", – заключили в "Пассажиравтотрансе". Ранее городской главк СК РФ сообщал, что после ДТП с участием автобуса, водитель которого ехал на запрещающий сигнал светофора, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге
Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял сознание

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, потерял создание перед аварией

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramМесто ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
Место ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Место ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей на площади Восстания в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в центре Санкт-Петербурга, где пострадали 10 человек, потерял создание перед аварией, он имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы, сообщил ГУП "Пассажиравтотранс".
Как сообщалось, в воскресенье на Площади Восстания произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Всем пострадавшим оказали медпомощь, 4 человека были госпитализированы. По данным властей Петербурга, в настоящее время в стационарах остаются 2 человека.
«
"Водитель автобуса №54 при повороте с Невского проспекта на Лиговский проспект потерял сознание. Водитель является уроженцем России, родился в Кабардино-Балкарии. Имеет почти 10-летний стаж безаварийной работы", – говорится в сообщении.
Как уточняет перевозчик, нареканий к работе этого водителя со стороны руководства автобусного парка не было. В момент ДТП он работал четвертый час, до выхода на смену режим труда и отдыха был соблюден. Сверхурочно не работал.
"Перед выходом на линию водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование, а автобус – технический осмотр. Пробег автобуса составляет чуть более 40 тысяч километров", – заключили в "Пассажиравтотрансе".
Ранее городской главк СК РФ сообщал, что после ДТП с участием автобуса, водитель которого ехал на запрещающий сигнал светофора, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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