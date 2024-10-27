https://ria.ru/20241027/vertolet-1980334194.html

Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат компенсации

Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат компенсации - РИА Новости, 27.10.2024

Семьи погибших при крушении Ми-2 в Кировской области получат компенсации

Семьи погибших при крушении вертолета санавиации в Кировской области получат по 1 миллиону рублей, всех погибших представят к госнаградам, заявил глава региона... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T10:18

2024-10-27T10:18

2024-10-27T10:34

происшествия

кировская область

ми-2

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Семьи погибших при крушении вертолета санавиации в Кировской области получат по 1 миллиону рублей, всех погибших представят к госнаградам, заявил глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.Предварительно установлено, что вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района Кировской области произошло крушение вертолета, совершавшего санитарный рейс. Пилот и медицинский персонал, находившиеся на борту, погибли."Трагедия унесла жизни четырех человек. Врач Александр Гыска, фельдшеры Сергей Широких и Татьяна Глызина возвращались с вызова из Даровского. За штурвалом Ми-2 был известный на вятской земле пилот Валентин Комлев. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - написал Соколов.Он подчеркнул, что пилот и медики выполняли свой долг ради спасения жизни жительницы Вятской земли и отметил, что санавиация зачастую работает, невзирая на погодные условия и время."Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую - все обязательства по организации похорон региональное правительство берет на себя, семьи получат выплаты в размере 1 миллиона рублей. Всех погибших представим к государственным наградам", - сообщил губернатор.Он заявил, что в причинах авиакатастрофы предстоит разобраться экспертам Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации."Пилот Валентин Комлев руководил предприятием "Вяткаавиа", которому принадлежал Ми-2. Он считался одним из самых опытных пилотов в Кировской области. Валентин Григорьевич сыграл важную роль в становлении и развитии санитарной авиации в нашем регионе. Завтра проведем совещание о будущей бесперебойной работе "Вяткаавиа" и санитарной авиации в Кировской области", - сообщил Соколов.Ранее МЧС России сообщило о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все они погибли. Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, упавший Ми-2 – вертолет санавиации, на борту были пилот, врач и два фельдшера, пациентов не было.Росавиация сообщила, что разбившийся в Кировской области Ми-2 эксплуатировала компания "Вяткаавиа", имеющая сертификат эксплуатанта для выполнения авиаработ. Позже СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20241024/vertolet-1979868192.html

https://ria.ru/20241026/avstralija-1980228701.html

https://ria.ru/20241021/vertolet-1979054360.html

кировская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кировская область, ми-2