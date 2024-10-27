https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980329233.html

Граждане Узбекистана в России голосуют на выборах в парламент

Граждане Узбекистана в России голосуют на выборах в парламент - РИА Новости, 27.10.2024

Граждане Узбекистана в России голосуют на выборах в парламент

Граждане Узбекистана, находящиеся в России, активно голосуют на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента в воскресенье, сообщает информационное... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:23

2024-10-27T09:23

2024-10-27T09:23

в мире

узбекистан

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148279/25/1482792554_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_3ea7248e49ef9d5087f04e7d507cd90f.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Граждане Узбекистана, находящиеся в России, активно голосуют на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента в воскресенье, сообщает информационное агентство "Дуне" МИД республики. В Узбекистане в воскресенье начались очередные парламентские выборы. впервые в стране избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. "Наши соотечественники, проживающие и осуществляющие рабочую деятельность в России, активно участвуют в процессе голосования в соответствии с требованиями национального избирательного законодательства. Они знакомятся с предвыборными программами партий, участвующими в выборах и голосуют за выбранную партию и кандидатов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Дуне". В частности, голосование в 8.00 мск началось в посольстве Узбекистана в Москве. "На избирательном участке №31 в посольстве созданы все условия для свободного волеизъявления граждан нашей страны", - добавили в агентстве. По уточненным данным ЦИК, для проведения выборов образовано около 11 тысячи избирательных участков, 57 из них – в 40 странах, в том числе, больше всего, семь – на территории России. В частности, организованы участки на территории посольства в Москве и при генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило 16-23 октября. Находящиеся за рубежом граждане Узбекистана могли зарегистрироваться онлайн без постановки на консульский учет для голосования на выборах через специальный сайт saylov.mfa.uz. В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. По официальным данным, за пределами страны с более 37-миллионным населением находятся около 2 миллионов человек, в том числе около 1 миллиона - в РФ. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей. В выборах принимают участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.

https://ria.ru/20240726/pmzh-1962082934.html

https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html

https://ria.ru/20241027/uzbek-1980322298.html

узбекистан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, россия, москва