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В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах в парламент - РИА Новости, 27.10.2024

В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Узбекистане проходят выборы в нижнюю палату парламента, участки будут работать с 8:00 до 20:00 (6:00-18:00 мск). РИА Новости, 27.10.2024

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ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. В Узбекистане проходят выборы в нижнюю палату парламента, участки будут работать с 8:00 до 20:00 (6:00-18:00 мск).Кандидатов в депутаты могут выдвигать только официально зарегистрированные партии, сегодня их пять: Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия (НДПУ), демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам.По мнению экспертов, основная борьба развернется между тандемом правоцентристских УзЛиДеП и "Миллий тикланиш" и сторонниками усиления социальных обязательств государства и бизнеса — НДПУ и "Адолат". При этом программы всех партий поддерживают правительственный курс и сосредоточены на вопросах внутренней политики.В едином электронном списке избирателей зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. Из них за пределами страны — около двух миллионов, в том числе около миллиона в России.Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.Образовано около 11 тысяч избирательных участков, 56 из них — в 39 странах, в том числе семь — на территории России. Участки работают в посольстве в Москве и при генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.Это уже седьмые парламентские выборы в Узбекистане после объявления страной независимости. Двухпалатный парламент в республике сформировали в 2005 году. Однако впервые избирать депутатов на новый пятилетний срок будут по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов будут избираться по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Избранными по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее семи процентов голосов избирателей. За выборами будут следить почти 70 тысяч местных наблюдателей и около тысячи международных, в том числе примерно от 20 различных организаций, включая СНГ, ШОС, ОБСЕ. Безопасность на выборах будут обеспечивать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана. Предварительные итоги ЦИК обещает обнародовать в понедельник, 28 октября.

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Парламентские выборы в Узбекистане В Узбекистане начались парламентские выборы - они впервые проходят по смешанной системе, избиратели голосуют не только за одну из пяти партий, но и выбирают депутатов по одномандатным округам. По мнению экспертов, это делает выборы более конкурентными, а избиратели будут лучше знать своих депутатов. 2024-10-27T06:07 true PT1M20S

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