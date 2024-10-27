На Западе раскрыли, что ждет Украину после выборов в США
Bloomberg: Украину ждут сложности при победе Трампа или Харрис на выборах
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вашингтону будет сложно согласовать дальнейшую поддержку Киева даже в случае победы кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис на выборах, пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.
"Если Трамп, который заявил, что урегулирует конфликт еще до вступления в должность, будет избран и выполнит свои угрозы прекратить поддержку, возможности Украины резко снизятся. Но даже если победит Камала Харрис, Вашингтону, вероятно, будет сложно получить значительную финансовую поддержку через конгресс", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что несмотря на обещания Владимира Зеленского продолжать войну, украинские военные истощены и в значительной степени зависят от помощи Соединенных Штатов.
Bloomberg напоминает, что Киев уже сталкивался с последствиями задержки военной поддержки с Запада, когда США несколько месяцев не могли согласовать новый пакет помощи, и это "стало ударом по нуждающейся в живой силе и боеприпасах Украине".
Вашингтон в декабре 2023 года передал Киеву пакет военной помощи, а процесс согласования следующего затянулся до апреля. На Западе отмечали, что эта задержка дорого обошлась Украине, позволив России перехватить стратегическую инициативу.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.