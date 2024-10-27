https://ria.ru/20241027/ukraina-1980407454.html
На Украине воздушная тревога расширилась на Киевскую и Черкасскую области
На Украине воздушная тревога расширилась на Киевскую и Черкасскую области - РИА Новости, 27.10.2024
На Украине воздушная тревога расширилась на Киевскую и Черкасскую области
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киевской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:06
2024-10-27T22:06
2024-10-27T22:06
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киевской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога в указанных регионах прозвучала в 21.53 мск. Ранее тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На Украине воздушная тревога расширилась на Киевскую и Черкасскую области
В Киевской и Черкасской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу