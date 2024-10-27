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СМИ: украинка заявила об убийстве в армии мобилизованного родственника - РИА Новости, 27.10.2024
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20:31 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980400348.html
СМИ: украинка заявила об убийстве в армии мобилизованного родственника
СМИ: украинка заявила об убийстве в армии мобилизованного родственника - РИА Новости, 27.10.2024
СМИ: украинка заявила об убийстве в армии мобилизованного родственника
Украинский военнообязанный скончался в областной больнице в городе Ровно на западе страны после посещения воинской части, в медучреждение его привезли в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:31
2024-10-27T20:31
в мире
здоровье - общество
украина
ровно
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинский военнообязанный скончался в областной больнице в городе Ровно на западе страны после посещения воинской части, в медучреждение его привезли в состоянии комы и со следами побоев на теле, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на родственницу мужчины. "Жительница Львовской области заявила об убийстве в армии своего недавно мобилизованного родственника (брата мужа - ред.)... Процика Юрия, 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По ее словам, его мобилизовали и отвезли во Львов, а затем в Ровно. где с ним оборвалась связь. Она утверждает, что в ровенской воинской части А 7019, где он должен был находиться, его не оказалось. После розыска близкими, выяснилось, что он сперва поступил в местный наркодиспансер, а затем был переведен в областную клиническую больницу в отделение интенсивной терапии. Туда он попал в состоянии комы и умер. По словам женщины, врачи диагностировали "острый геморрагический панкреатит", однако в заключении о смерти не отражена информация о следах побоев. Она утверждает, что у него был шрам на голове, разбитая губа и синяки на кистях. Родственники обратились в полицию, по их данным, воинская часть не уведомила их о переводе мобилизованного в больницу. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Издание "Страна.ua" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240906/voenkomat-1971051555.html
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в мире, здоровье - общество, украина, ровно, львовская область, владимир зеленский, страна.ua
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Ровно, Львовская область, Владимир Зеленский, Страна.ua
СМИ: украинка заявила об убийстве в армии мобилизованного родственника

"Страна.ua": украинский военнообязанный умер после посещения военчасти в Ровно

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинский военнообязанный скончался в областной больнице в городе Ровно на западе страны после посещения воинской части, в медучреждение его привезли в состоянии комы и со следами побоев на теле, сообщает местное издание "Страна.ua" со ссылкой на родственницу мужчины.
«
"Жительница Львовской области заявила об убийстве в армии своего недавно мобилизованного родственника (брата мужа - ред.)... Процика Юрия, 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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6 сентября, 14:18
По ее словам, его мобилизовали и отвезли во Львов, а затем в Ровно. где с ним оборвалась связь. Она утверждает, что в ровенской воинской части А 7019, где он должен был находиться, его не оказалось. После розыска близкими, выяснилось, что он сперва поступил в местный наркодиспансер, а затем был переведен в областную клиническую больницу в отделение интенсивной терапии. Туда он попал в состоянии комы и умер. По словам женщины, врачи диагностировали "острый геморрагический панкреатит", однако в заключении о смерти не отражена информация о следах побоев. Она утверждает, что у него был шрам на голове, разбитая губа и синяки на кистях. Родственники обратились в полицию, по их данным, воинская часть не уведомила их о переводе мобилизованного в больницу.
На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Издание "Страна.ua" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
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