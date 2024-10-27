Украина не может самостоятельно применять дальнобойное оружие, заявил Путин
Путин: Украина не может самостоятельно применять дальнобойное оружие против РФ
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украина не может самостоятельно применять дальнобойное оружие, это могут делать только специалисты стран НАТО, поэтому вопрос не в разрешении Киеву применять это оружие против России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
"Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно", - сказал Путин.
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Президент отметил, что могут делать только специалисты стран НАТО, потому что для этого нужна космическая разведка, которой у Украины нет, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и "целый ряд других манипуляций совершать".
"Это самостоятельно украинская армия делать не может... Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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