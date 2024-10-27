https://ria.ru/20241027/ukraina-1980326378.html

В Сумской области пострадали энергетические объекты

В Сумской области пострадали энергетические объекты - РИА Новости, 27.10.2024

В Сумской области пострадали энергетические объекты

Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в воскресенье в Роменском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:35

2024-10-27T08:35

2024-10-27T08:35

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в воскресенье в Роменском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная администрация в Telegram-канале. "Удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района", - говорится в сообщении. Количество объектов не сообщается, также не уточняется, на чем они специализируются. Отмечается, что на место выехали все спецслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, сумская область, украина