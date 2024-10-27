https://ria.ru/20241027/ukraina-1980323025.html

"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ

"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024

"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ

РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T06:40

2024-10-27T06:40

2024-10-27T11:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.Украинские войска, все больше напоминающие армию Гитлера в 1945 году, несмогут победить ВС России в борьбе на истощение, пишет The Conversation."Это как немецкая армия в январе 1945 года", — приводятся в материале слова аналитика, недавно вернувшегося с Украины.Издание называет серьезными проблемами в ВСУ низкий моральный дух и дезертирство, лишь усложняющие отправку на передовую свежих сил. Украинские войска сейчас отбрасывают назад на всех направлениях, в том числе в Курской области.В материале подчеркивается мрачная атмосфера брифинга с участием западных военных, на котором присутствовал автор материала. По его словам, ситуацию для Украины оценивают "как никогда плохую" и опасаются, что катастрофа может произойти совершенно внезапно. "История не знает примера, когда борьба с Россией в борьбе на истощение оказалась успешной", - подводит итог The Conversation.Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.

https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html

https://ria.ru/20241027/podpole-1980321930.html

россия

украина

курская область

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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины