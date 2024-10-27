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"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 27.10.2024 (обновлено: 11:50 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980323025.html
"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ
"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ
РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T06:40
2024-10-27T11:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.Украинские войска, все больше напоминающие армию Гитлера в 1945 году, несмогут победить ВС России в борьбе на истощение, пишет The Conversation."Это как немецкая армия в январе 1945 года", — приводятся в материале слова аналитика, недавно вернувшегося с Украины.Издание называет серьезными проблемами в ВСУ низкий моральный дух и дезертирство, лишь усложняющие отправку на передовую свежих сил. Украинские войска сейчас отбрасывают назад на всех направлениях, в том числе в Курской области.В материале подчеркивается мрачная атмосфера брифинга с участием западных военных, на котором присутствовал автор материала. По его словам, ситуацию для Украины оценивают "как никогда плохую" и опасаются, что катастрофа может произойти совершенно внезапно. "История не знает примера, когда борьба с Россией в борьбе на истощение оказалась успешной", - подводит итог The Conversation.Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html
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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ

Conversation: ВСУ все больше напоминают войска Гитлера в 1945 году

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.Украинские войска, все больше напоминающие армию Гитлера в 1945 году, несмогут победить ВС России в борьбе на истощение, пишет The Conversation.
«
"Это как немецкая армия в январе 1945 года", — приводятся в материале слова аналитика, недавно вернувшегося с Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
26 октября, 18:22
Издание называет серьезными проблемами в ВСУ низкий моральный дух и дезертирство, лишь усложняющие отправку на передовую свежих сил. Украинские войска сейчас отбрасывают назад на всех направлениях, в том числе в Курской области.

В материале подчеркивается мрачная атмосфера брифинга с участием западных военных, на котором присутствовал автор материала. По его словам, ситуацию для Украины оценивают "как никогда плохую" и опасаются, что катастрофа может произойти совершенно внезапно.

"История не знает примера, когда борьба с Россией в борьбе на истощение оказалась успешной", - подводит итог The Conversation.

Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Вчера, 05:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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