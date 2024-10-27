"Катастрофа": на Западе сделали обидное для Зеленского сравнение ВСУ
Conversation: ВСУ все больше напоминают войска Гитлера в 1945 году
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.Украинские войска, все больше напоминающие армию Гитлера в 1945 году, несмогут победить ВС России в борьбе на истощение, пишет The Conversation.
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"Это как немецкая армия в январе 1945 года", — приводятся в материале слова аналитика, недавно вернувшегося с Украины.
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Издание называет серьезными проблемами в ВСУ низкий моральный дух и дезертирство, лишь усложняющие отправку на передовую свежих сил. Украинские войска сейчас отбрасывают назад на всех направлениях, в том числе в Курской области.
В материале подчеркивается мрачная атмосфера брифинга с участием западных военных, на котором присутствовал автор материала. По его словам, ситуацию для Украины оценивают "как никогда плохую" и опасаются, что катастрофа может произойти совершенно внезапно.
"История не знает примера, когда борьба с Россией в борьбе на истощение оказалась успешной", - подводит итог The Conversation.
Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
В материале подчеркивается мрачная атмосфера брифинга с участием западных военных, на котором присутствовал автор материала. По его словам, ситуацию для Украины оценивают "как никогда плохую" и опасаются, что катастрофа может произойти совершенно внезапно.
"История не знает примера, когда борьба с Россией в борьбе на истощение оказалась успешной", - подводит итог The Conversation.
Ранее телеканал CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.