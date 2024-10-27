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ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/udary-1980331296.html
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2024
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:46
2024-10-27T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - заявил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Подстепное.
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днепр (город)
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в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по десяти населенным пунктам в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - заявил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Подстепное.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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