https://ria.ru/20241027/udary-1980331296.html

ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2024

ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T09:46

2024-10-27T09:46

2024-10-27T09:46

специальная военная операция на украине

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херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - заявил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Подстепное.

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины