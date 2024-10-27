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ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2024
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T09:46
2024-10-27T09:46
2024-10-27T09:46
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ГЕНИЧЕСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - заявил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Подстепное.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по десяти населенным пунктам в Херсонской области