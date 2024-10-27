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В Белоруссии не исключают информационное давление извне во время выборов
В Белоруссии не исключают информационное давление извне во время выборов - РИА Новости, 27.10.2024
В Белоруссии не исключают информационное давление извне во время выборов
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что возможно информационное воздействие извне во время президентских выборов в республике. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T22:53
2024-10-27T22:53
2024-10-27T22:53
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что возможно информационное воздействие извне во время президентских выборов в республике. "Понятно, что эфир, интернет мы не закроем. Понятно, что будет идти какое-то информационное воздействие. Поэтому я рекомендовал бы и нашим гражданам и всем субъектам избирательного процесса руководствоваться исключительно достоверной информацией, которую можно будет получить как через мессенджеры ЦИК, так и через официальный сайт ЦИК", - сказал глава ЦИК в интервью, показанном в воскресенье по телеканалу "Беларусь 1". Глава ЦИК заявил, что провокации и попытки шатать ситуацию извне могут сегодня быть трактованы как посягательство на электоральный суверенитет. "Во-первых, у нас есть нормы, запрещающие какое-либо финансирование избирательной кампании, кандидатов конкретных, их фондов из-за рубежа. Неважно, через какие-то международные организации, либо через дипломатические представительства, которые находятся на территории страны. Запрещено также финансирование политических партий из-за рубежа", - подчеркнул он. Он добавил, что Белоруссия в президентскую кампанию не будет открывать участки для голосования за рубежом. "Это не новация белорусского законодательства. Такие нормы есть в ряде государств. Если страны не могут обеспечить безопасность работы диппредставительств, либо сокращено количество наших дипмиссий, нам просто технически невозможно открыть там участки для голосования. И надо сказать, что, как правило, зарубежные участки подвергаются какому-то определенному воздействию со стороны недоброжелателей, в том числе и тех, кто применяет попытки вмешаться в электоральный процесс", - сказал Карпенко. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку их выдвижения. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20241027/tsik-1980393449.html
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в мире, белоруссия, игорь карпенко, цик белоруссии
В мире, Белоруссия, Игорь Карпенко, ЦИК Белоруссии
В Белоруссии не исключают информационное давление извне во время выборов
Глава ЦИК Белоруссии: возможно информационное воздействие извне во время выборов
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что возможно информационное воздействие извне во время президентских выборов в республике.
"Понятно, что эфир, интернет мы не закроем. Понятно, что будет идти какое-то информационное воздействие. Поэтому я рекомендовал бы и нашим гражданам и всем субъектам избирательного процесса руководствоваться исключительно достоверной информацией, которую можно будет получить как через мессенджеры ЦИК, так и через официальный сайт ЦИК", - сказал глава ЦИК в интервью, показанном в воскресенье по телеканалу "Беларусь 1".
Глава ЦИК заявил, что провокации и попытки шатать ситуацию извне могут сегодня быть трактованы как посягательство на электоральный суверенитет. "Во-первых, у нас есть нормы, запрещающие какое-либо финансирование избирательной кампании, кандидатов конкретных, их фондов из-за рубежа. Неважно, через какие-то международные организации, либо через дипломатические представительства, которые находятся на территории страны. Запрещено также финансирование политических партий из-за рубежа", - подчеркнул он.
Он добавил, что Белоруссия в президентскую кампанию не будет открывать участки для голосования за рубежом. "Это не новация белорусского законодательства. Такие нормы есть в ряде государств. Если страны не могут обеспечить безопасность работы диппредставительств, либо сокращено количество наших дипмиссий, нам просто технически невозможно открыть там участки для голосования. И надо сказать, что, как правило, зарубежные участки подвергаются какому-то определенному воздействию со стороны недоброжелателей, в том числе и тех, кто применяет попытки вмешаться в электоральный процесс", - сказал Карпенко.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку их выдвижения. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.