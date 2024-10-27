https://ria.ru/20241027/tsik-1980395078.html
Оппозиционные партии в Японии получают большинство мест в парламенте
Оппозиционные партии в Японии получают большинство мест в парламенте - РИА Новости, 27.10.2024
Оппозиционные партии в Японии получают большинство мест в парламенте
Оппозиционные партии Японии получили более половины мест в ключевой нижней палате парламента — 236 депутатских портфелей из 465, следует из результатов подсчета РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:50
2024-10-27T19:50
2024-10-27T21:22
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
ТОКИО, 27 окт — РИА Новости. Оппозиционные партии Японии получили более половины мест в ключевой нижней палате парламента — 236 депутатских портфелей из 465, следует из результатов подсчета голосов на выборах к этому часу.Для того чтобы добиться большинства, главной оппозиционной силе — Конституционно-демократической партии — и еще шести оппозиционным партиям необходимо было занять 233 места, но уже к этому часу они получили на три портфеля больше.Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" к этому часу смогли занять 209 депутатских кресел, вместо 279 до выборов.В то же время ЛДП лидирует среди всех партий, у нее 186 мест, у "Комэйто" 23 места. Второе место по количеству мест к этому часу занимает оппозиционная Конституционно-демократическая партия с 143 местами, другие оппозиционные партии получили соответственно: Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) — 35 мест, Компартия — восемь, Народно-демократическая партия — 27, партия "Сансэйто" — два, партия "Рэйва" — восемь, Социалистическая партия — одно, Консервативная партия — одно, независимые депутаты — 11 мест. До выборов у оппозиционных партий было 186 депутатских портфелей в нижней палате.Пока не определились кандидаты на 20 депутатских мест.
https://ria.ru/20241017/eksport-1978429075.html
https://ria.ru/20241021/ekspert-1979048788.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире
Оппозиционные партии в Японии получают большинство мест в парламенте
Оппозиционные партии в Японии получают больше половины мест в парламенте
ТОКИО, 27 окт — РИА Новости. Оппозиционные партии Японии получили более половины мест в ключевой нижней палате парламента — 236 депутатских портфелей из 465, следует из результатов подсчета голосов на выборах к этому часу.
Для того чтобы добиться большинства, главной оппозиционной силе — Конституционно-демократической партии — и еще шести оппозиционным партиям необходимо было занять 233 места, но уже к этому часу они получили на три портфеля больше.
Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" к этому часу смогли занять 209 депутатских кресел, вместо 279 до выборов.
В то же время ЛДП лидирует среди всех партий, у нее 186 мест, у "Комэйто" 23 места. Второе место по количеству мест к этому часу занимает оппозиционная Конституционно-демократическая партия с 143 местами, другие оппозиционные партии получили соответственно: Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) — 35 мест, Компартия — восемь, Народно-демократическая партия — 27, партия "Сансэйто" — два, партия "Рэйва" — восемь, Социалистическая партия — одно, Консервативная партия — одно, независимые депутаты — 11 мест. До выборов у оппозиционных партий было 186 депутатских портфелей в нижней палате.
Пока не определились кандидаты на 20 депутатских мест.