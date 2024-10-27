https://ria.ru/20241027/tsik-1980395078.html

Оппозиционные партии в Японии получают большинство мест в парламенте

Оппозиционные партии в Японии получают большинство мест в парламенте - РИА Новости, 27.10.2024

Оппозиционные партии в Японии получают большинство мест в парламенте

Оппозиционные партии Японии получили более половины мест в ключевой нижней палате парламента — 236 депутатских портфелей из 465, следует из результатов подсчета РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T19:50

2024-10-27T19:50

2024-10-27T21:22

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ТОКИО, 27 окт — РИА Новости. Оппозиционные партии Японии получили более половины мест в ключевой нижней палате парламента — 236 депутатских портфелей из 465, следует из результатов подсчета голосов на выборах к этому часу.Для того чтобы добиться большинства, главной оппозиционной силе — Конституционно-демократической партии — и еще шести оппозиционным партиям необходимо было занять 233 места, но уже к этому часу они получили на три портфеля больше.Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" к этому часу смогли занять 209 депутатских кресел, вместо 279 до выборов.В то же время ЛДП лидирует среди всех партий, у нее 186 мест, у "Комэйто" 23 места. Второе место по количеству мест к этому часу занимает оппозиционная Конституционно-демократическая партия с 143 местами, другие оппозиционные партии получили соответственно: Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) — 35 мест, Компартия — восемь, Народно-демократическая партия — 27, партия "Сансэйто" — два, партия "Рэйва" — восемь, Социалистическая партия — одно, Консервативная партия — одно, независимые депутаты — 11 мест. До выборов у оппозиционных партий было 186 депутатских портфелей в нижней палате.Пока не определились кандидаты на 20 депутатских мест.

https://ria.ru/20241017/eksport-1978429075.html

https://ria.ru/20241021/ekspert-1979048788.html

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