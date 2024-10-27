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ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран - РИА Новости, 27.10.2024
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19:38 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/tsik-1980393449.html
ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран
ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран - РИА Новости, 27.10.2024
ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что ОБСЕ порой дискредитирует себя политизированными заявлениями по поводу наблюдения за электоральными кампаниями,... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:38
2024-10-27T19:38
в мире
белоруссия
игорь карпенко
обсе
снг
цик белоруссии
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что ОБСЕ порой дискредитирует себя политизированными заявлениями по поводу наблюдения за электоральными кампаниями, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. "Те подходы, которые последние несколько лет, даже, наверное, десяток лет демонстрирует эта организация, особенно на постсоветском пространстве… (свидетельствуют, что – ред.) эта организация порой дискредитирует себя политизированными заявлениями, которые можно даже расценивать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - сказал Карпенко в интервью телеканалу ОНТ, отвечая на вопрос, нужно ли Белоруссии приглашать наблюдателей от ОБСЕ на назначенные на 26 января президентские выборы. "Международный наблюдатель должен ответить на главный вопрос: "Насколько избирательный процесс организован и проходит в соответствии с национальным избирательным законодательством?" И уж никак не вмешиваться в дела страны и указывать нам, какие нам писать законы", - сказал Карпенко. Он подчеркнул, что президент Белоруссии уже не один год говорит о том, что нужно в рамках ОБСЕ собраться и четко определить эти критерии, которые будут применимы для всех государств без исключения. "Если мы договариваемся, принимаем, ратифицируем – значит, эти критерии должны применяться", - добавил глава ЦИК. По его словам, "выборы должны пройти организованно, должны пройти в соответствии с действующим законодательством". "Понятно, что граждане должны получить исчерпывающую информацию о кандидатах, которые будут зарегистрированы. ЦИК готов полностью, в соответствии с законодательством выполнить те функции, которые на нас возложены и конституцией Республики Беларусь, и избирательным законодательством", - подчеркнул Карпенко. Он добавил, что во время президентской кампании, безусловно, в стране будут работать иностранные наблюдатели. Глава ЦИК напомнил, что правом приглашать иностранных наблюдателей на выборы наделены президент, Всебелорусское народное собрание, обе палаты парламента, министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия. "Мы планируем пригласить руководителей и представителей центральных избирательных органов стран СНГ в первую очередь. Кроме этого, мы планируем расширить список руководителей, представителей центральных избирательных органов и пригласить ряд других государств. Тех, кто входит во Всемирную ассоциацию избирательных органов, членом которой является Республика Беларусь. Будут, конечно же, и межпарламентские структуры. Будет, скорее всего, Шанхайская организация сотрудничества", - рассказал Карпенко.
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html
https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html
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в мире, белоруссия, игорь карпенко, обсе, снг, цик белоруссии
В мире, Белоруссия, Игорь Карпенко, ОБСЕ, СНГ, ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран

Глава ЦИК Белоруссии: ОБСЕ дискредитирует себя политизированными заявлениями

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что ОБСЕ порой дискредитирует себя политизированными заявлениями по поводу наблюдения за электоральными кампаниями, которые можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны.
"Те подходы, которые последние несколько лет, даже, наверное, десяток лет демонстрирует эта организация, особенно на постсоветском пространстве… (свидетельствуют, что – ред.) эта организация порой дискредитирует себя политизированными заявлениями, которые можно даже расценивать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - сказал Карпенко в интервью телеканалу ОНТ, отвечая на вопрос, нужно ли Белоруссии приглашать наблюдателей от ОБСЕ на назначенные на 26 января президентские выборы.
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"Международный наблюдатель должен ответить на главный вопрос: "Насколько избирательный процесс организован и проходит в соответствии с национальным избирательным законодательством?" И уж никак не вмешиваться в дела страны и указывать нам, какие нам писать законы", - сказал Карпенко.
Он подчеркнул, что президент Белоруссии уже не один год говорит о том, что нужно в рамках ОБСЕ собраться и четко определить эти критерии, которые будут применимы для всех государств без исключения. "Если мы договариваемся, принимаем, ратифицируем – значит, эти критерии должны применяться", - добавил глава ЦИК.
По его словам, "выборы должны пройти организованно, должны пройти в соответствии с действующим законодательством". "Понятно, что граждане должны получить исчерпывающую информацию о кандидатах, которые будут зарегистрированы. ЦИК готов полностью, в соответствии с законодательством выполнить те функции, которые на нас возложены и конституцией Республики Беларусь, и избирательным законодательством", - подчеркнул Карпенко.
Он добавил, что во время президентской кампании, безусловно, в стране будут работать иностранные наблюдатели. Глава ЦИК напомнил, что правом приглашать иностранных наблюдателей на выборы наделены президент, Всебелорусское народное собрание, обе палаты парламента, министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия.
"Мы планируем пригласить руководителей и представителей центральных избирательных органов стран СНГ в первую очередь. Кроме этого, мы планируем расширить список руководителей, представителей центральных избирательных органов и пригласить ряд других государств. Тех, кто входит во Всемирную ассоциацию избирательных органов, членом которой является Республика Беларусь. Будут, конечно же, и межпарламентские структуры. Будет, скорее всего, Шанхайская организация сотрудничества", - рассказал Карпенко.
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В миреБелоруссияИгорь КарпенкоОБСЕСНГЦИК Белоруссии
 
 
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