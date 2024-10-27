https://ria.ru/20241027/tsik-1980380876.html

ЦИК: "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на выборах

ЦИК: "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на выборах - РИА Новости, 27.10.2024

ЦИК: "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов на выборах

Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов со всех избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T18:07

2024-10-27T18:07

2024-10-27T19:23

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов со всех избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. По результатам обработки бюллетеней с 3110 участков из 3111 "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Результаты голосования на одном участке в Марнеули аннулировали после инцидента с массовым вбросом бюллетеней.Парламентские выборы в Грузии прошли накануне. Основная борьба развернулась между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными силами, которые финансируются из западных грантов.Накануне вечером лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" отказались признавать официальные цифры. Сегодня такое же решение приняла партия "За Грузию". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отказ оппозиции признать свое поражение — это безнадежная попытка оправдаться перед избирателями за провал. Он подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет через десять дней после оглашения окончательных результатов, даже если президент откажется его назначить.По закону победившая партия может представить кандидата в премьер-министры. Для его утверждения нужна поддержка 76 депутатов из 150. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, по прогнозам, "Грузинская мечта" получит 90 мандатов.

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024