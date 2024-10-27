https://ria.ru/20241027/tsik-1980367749.html

ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 71,52%

ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 71,52% - РИА Новости, 27.10.2024

ЦИК: явка на парламентские выборы в Узбекистане составила 71,52%

Явка избирателей на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана на 17:00 местного времени (15:00 мск) составила 71,52%, или более 14,2... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:29

2024-10-27T16:29

2024-10-27T18:13

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цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 окт — РИА Новости. Явка избирателей на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана на 17:00 местного времени (15:00 мск) составила 71,52%, или более 14,2 миллиона человек, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров. В Узбекистане в воскресенье проводятся очередные парламентские выборы. Впервые в стране избирают депутатов на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. "На 17:00 на избирательных участках проголосовало 14 264 994 избирателей, или 71,52% от общего списка", — сказал Кучкаров. В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано порядка 20 миллионов человек. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 13:00 (11:00 мск) — 47,62%, или почти 9,5 миллиона проголосовавших. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск).

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в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане, цик узбекистана