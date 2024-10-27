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"Грузинская мечта" набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней
"Грузинская мечта" набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней
Правящая партия "Грузинская мечта " набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, прошедшая в парламент оппозиция в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T07:36
2024-10-27T07:36
2024-10-27T13:23
в мире
парламентские выборы в грузии — 2024
грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта " набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, сообщает ЦИК Грузии.По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 3085 участков, то есть около 99%, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%.Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, среди которых "Единство — Национальное движение" (почти 10%), "Коалиция за перемены" (близко к 11%), "Сильная Грузия" (примерно 8,7%) и "За Грузию" (в пределах 7,7%). В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.
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в мире, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия
В мире, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия
"Грузинская мечта" набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней
ЦИК: "Грузинская мечта" набирает 54,2% после обработки 99% бюллетеней
ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта " набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, сообщает ЦИК Грузии.
По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 3085 участков, то есть около 99%, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, среди которых "Единство — Национальное движение" (почти 10%), "Коалиция за перемены" (близко к 11%), "Сильная Грузия" (примерно 8,7%) и "За Грузию" (в пределах 7,7%). В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.