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"Грузинская мечта" набирает около 54,3% после обработки 90% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
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05:11 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/tsik-1980320152.html
"Грузинская мечта" набирает около 54,3% после обработки 90% бюллетеней
"Грузинская мечта" набирает около 54,3% после обработки 90% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" набирает около 54,3% после обработки 90% бюллетеней
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 54,3% голосов после подсчета данных с примерно 90% участков, сообщает ЦИК... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T05:11
2024-10-27T05:11
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 54,3% голосов после подсчета данных с примерно 90% участков, сообщает ЦИК Грузии. По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 2813 участков, то есть около 90%, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть чуть меньше 54,3%. Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 10%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,7%) и "За Грузию" (около 7,7%).
https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980308653.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Грузинская мечта" набирает около 54,3% после обработки 90% бюллетеней

ЦИК: "Грузинская мечта" набирает около 54,3% после обработки 90% бюллетеней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Тбилиси.
Мужчина голосует на избирательном участке в Тбилиси. - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Мужчина голосует на избирательном участке в Тбилиси.. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 54,3% голосов после подсчета данных с примерно 90% участков, сообщает ЦИК Грузии.
По предварительной информации Центризбиркома, после подсчета данных с 2813 участков, то есть около 90%, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть чуть меньше 54,3%.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 10%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,7%) и "За Грузию" (около 7,7%).
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В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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