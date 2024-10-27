https://ria.ru/20241027/tsik-1980318030.html
"Грузинская мечта" набирает около 53,6% после обработки 80% бюллетеней
"Грузинская мечта" набирает около 53,6% после обработки 80% бюллетеней - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" набирает около 53,6% после обработки 80% бюллетеней
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6% голосов после подсчета данных с почти 80% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T03:51
2024-10-27T03:51
2024-10-27T03:51
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6% голосов после подсчета данных с почти 80% участков, сообщает ЦИК Грузии. По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 2485 участков, то есть почти 80%, "Грузинская мечта" получает свыше 874 тысяч голосов, то есть чуть меньше 53,6%. Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 9,9%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,8%) и "За Грузию" (около 7,9%).
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Грузинская мечта" набирает около 53,6% после обработки 80% бюллетеней
ЦИК: "Грузинская мечта" набирает около 53,6% после обработки 80% бюллетеней
ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах чуть меньше 53,6% голосов после подсчета данных с почти 80% участков, сообщает ЦИК Грузии.
По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 2485 участков, то есть почти 80%, "Грузинская мечта" получает свыше 874 тысяч голосов, то есть чуть меньше 53,6%.
Согласно этим данным, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди которых "Единство - Национальное движение" (около 9,9%), "Коалиция за перемены" (около 11%), "Сильная Грузия" (около 8,8%) и "За Грузию" (около 7,9%).