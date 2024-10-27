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"Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов, сообщил ЦИК
"Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов, сообщил ЦИК - РИА Новости, 27.10.2024
"Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов, сообщил ЦИК
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 55,3% голосов после пересчета данных с около 54% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T01:12
2024-10-27T01:12
2024-10-27T01:19
в мире
"голос"
парламентские выборы в грузии — 2024
грузия
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 55,3% голосов после пересчета данных с около 54% участков, сообщает ЦИК Грузии.По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 1681 участка, то есть около 54%, "Грузинская мечта" получает свыше 545 тысяч голосов, то есть 55,3%.Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.
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в мире, "голос", парламентские выборы в грузии — 2024, грузия
В мире, "Голос", Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия
"Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов, сообщил ЦИК
ЦИК: партия "Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов на выборах в парламент