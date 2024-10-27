https://ria.ru/20241027/tsik-1980313197.html

"Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов, сообщил ЦИК

"Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов, сообщил ЦИК - РИА Новости, 27.10.2024

"Грузинская мечта" набирает 55,3% голосов, сообщил ЦИК

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 55,3% голосов после пересчета данных с около 54% участков, сообщает ЦИК Грузии. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T01:12

2024-10-27T01:12

2024-10-27T01:19

в мире

"голос"

парламентские выборы в грузии — 2024

грузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980271357_0:0:2524:1419_1920x0_80_0_0_d9fab458f80a4b1d3f3e399af1cdd5b8.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает на парламентских выборах 55,3% голосов после пересчета данных с около 54% участков, сообщает ЦИК Грузии.По данным Центризбиркома, после подсчета данных с 1681 участка, то есть около 54%, "Грузинская мечта" получает свыше 545 тысяч голосов, то есть 55,3%.Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72% участков "Грузинская мечта" набирает более 53% голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.

https://ria.ru/20241027/gruziya-1980311602.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, "голос", парламентские выборы в грузии — 2024, грузия