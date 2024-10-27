https://ria.ru/20241027/tsentr-1980343383.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 27.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 600 военнослужащих, танк и два бронетранспортера... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:18

2024-10-27T12:18

2024-10-27T12:31

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 600 военнослужащих, танк и два бронетранспортера Viking шведского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - уточняют в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность