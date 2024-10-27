https://ria.ru/20241027/trevoga-1980409189.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T22:37

2024-10-27T22:37

2024-10-27T22:37

специальная военная операция на украине

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украина

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22.24 мск. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф