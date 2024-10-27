В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве в воскресенье в 22:24 мск объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22.24 мск.
Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях. Там она продолжает действовать.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18