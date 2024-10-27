https://ria.ru/20241027/tel-aviv-1980346290.html

Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35

Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35 - РИА Новости, 27.10.2024

Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35

Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:47

2024-10-27T12:47

2024-10-27T13:03

в мире

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980347823_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e99e12fa0add35a9093df7ee3f989e2e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. "Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая 6 в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и 4 испытавших тревогу", - говорится в сообщении новостной службы телеканала. Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по ее данным, водитель грузовика "был нейтрализован." "После тарана грузовика возле базы Глилот предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами... Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его. Обстоятельства инцидента все еще расследуются", - заявила пресс-служба полиции.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980344733.html

https://ria.ru/20241026/dtp-1980262544.html

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив