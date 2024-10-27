https://ria.ru/20241027/tel-aviv-1980346290.html
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35 - РИА Новости, 27.10.2024
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35
Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:47
2024-10-27T12:47
2024-10-27T13:03
в мире
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. "Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая 6 в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и 4 испытавших тревогу", - говорится в сообщении новостной службы телеканала. Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по ее данным, водитель грузовика "был нейтрализован." "После тарана грузовика возле базы Глилот предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами... Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его. Обстоятельства инцидента все еще расследуются", - заявила пресс-служба полиции.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980344733.html
https://ria.ru/20241026/dtp-1980262544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35
Число пострадавших при наезде грузовика на остановку у Тель-Авива выросло до 35
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости.
Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал
израильского телевидения со ссылкой на медиков.
"Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая 6 в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и 4 испытавших тревогу", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по ее данным, водитель грузовика "был нейтрализован."
"После тарана грузовика возле базы Глилот предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами... Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его. Обстоятельства инцидента все еще расследуются", - заявила пресс-служба полиции.