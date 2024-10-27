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Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35 - РИА Новости, 27.10.2024
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12:47 27.10.2024 (обновлено: 13:03 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/tel-aviv-1980346290.html
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35 - РИА Новости, 27.10.2024
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35
Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:47
2024-10-27T13:03
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. "Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая 6 в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и 4 испытавших тревогу", - говорится в сообщении новостной службы телеканала. Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по ее данным, водитель грузовика "был нейтрализован." "После тарана грузовика возле базы Глилот предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами... Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его. Обстоятельства инцидента все еще расследуются", - заявила пресс-служба полиции.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980344733.html
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в мире, тель-авив
В мире, Тель-Авив
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35

Число пострадавших при наезде грузовика на остановку у Тель-Авива выросло до 35

© AP Photo / Oded BaliltyМесто происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива
Место происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Место происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Число пострадавших при наезде грузовика на автобусную остановку под Тель-Авивом выросло до 35, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.
"Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая 6 в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и 4 испытавших тревогу", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
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Полиция пока не назвала инцидент терактом. При этом, по ее данным, водитель грузовика "был нейтрализован."
"После тарана грузовика возле базы Глилот предварительное расследование показало, что автобус остановился около автобусной остановки, чтобы высадить пассажиров. В то же время к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с пассажирами... Гражданские лица на месте происшествия открыли огонь по водителю грузовика и нейтрализовали его. Обстоятельства инцидента все еще расследуются", - заявила пресс-служба полиции.
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