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В Национальном театре Белграда состоялась премьера спектакля "12" - РИА Новости, 27.10.2024
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01:41 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/teatr-1980313822.html
В Национальном театре Белграда состоялась премьера спектакля "12"
В Национальном театре Белграда состоялась премьера спектакля "12" - РИА Новости, 27.10.2024
В Национальном театре Белграда состоялась премьера спектакля "12"
Сербская премьера спектакля "12" народного артиста России Никиты Михалкова состоялась в ночь на воскресенье в Национальном драматическом театре (Народно драмско РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T01:41
2024-10-27T01:41
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белград (город)
сербия
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никола селакович
эмир кустурица
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Сербская премьера спектакля "12" народного артиста России Никиты Михалкова состоялась в ночь на воскресенье в Национальном драматическом театре (Народно драмско позориште – ред.) Сербии, передает корреспондент РИА Новости. Гастроли "Мастерской "12" Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. Премьерный показ состоялся в ночь на воскресенье при полном зале. Присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко и многочисленные сербы и россияне. По завершению трех с лишним часов спектакля-размышления зрители долго аплодировали стоя, в перерывах между овациями к ним обратился народный артист России. "Спасибо, братушки… От себя, от нас, хочу сказать вам, мы вместе сегодня должны сберечь православный мир", - заявил Никита Михалков и вызвал еще одну волну аплодисментов. Вместе с ним в постановке заняты еще 13 актеров, среди них народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Михалков также вызвал на сцену главного художника спектакля Юрия Купера и руководителя задействованного детского ансамбля "Амцабз" Лашу Марыхуба. Первый показ спектакля "12" состоялся в апреле 2021 года, с тех пор было сыграно 78 спектаклей в 31 городах, в том числе в Ташкенте и Минске.
https://ria.ru/20241019/mikhalkov-1978915254.html
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россия, белград (город), сербия, никита михалков, никола селакович, эмир кустурица
Россия, Белград (город), Сербия, Никита Михалков, Никола Селакович, Эмир Кустурица
В Национальном театре Белграда состоялась премьера спектакля "12"

Михалков провел в Национальном театре Белграда премьеру спектакля "12"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист России, режиссер Никита Михалков. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Сербская премьера спектакля "12" народного артиста России Никиты Михалкова состоялась в ночь на воскресенье в Национальном драматическом театре (Народно драмско позориште – ред.) Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
Гастроли "Мастерской "12" Михалкова проходят в Белграде 26-27 октября. Премьерный показ состоялся в ночь на воскресенье при полном зале. Присутствовали министр культуры Сербии Никола Селакович, министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко и многочисленные сербы и россияне. По завершению трех с лишним часов спектакля-размышления зрители долго аплодировали стоя, в перерывах между овациями к ним обратился народный артист России.
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"Спасибо, братушки… От себя, от нас, хочу сказать вам, мы вместе сегодня должны сберечь православный мир", - заявил Никита Михалков и вызвал еще одну волну аплодисментов.
Вместе с ним в постановке заняты еще 13 актеров, среди них народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Михалков также вызвал на сцену главного художника спектакля Юрия Купера и руководителя задействованного детского ансамбля "Амцабз" Лашу Марыхуба. Первый показ спектакля "12" состоялся в апреле 2021 года, с тех пор было сыграно 78 спектаклей в 31 городах, в том числе в Ташкенте и Минске.
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