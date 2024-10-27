https://ria.ru/20241027/tbilisi-1980356325.html

Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах

Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах - РИА Новости, 27.10.2024

Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* находится в Тбилиси на фоне заявлений грузинской оппозиции о планируемых акциях протеста после прошедших в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:28

2024-10-27T14:28

2024-10-27T15:10

в мире

грузия

алексей гончаренко

тбилиси

парламентские выборы в грузии — 2024

верховная рада украины

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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* находится в Тбилиси на фоне заявлений грузинской оппозиции о планируемых акциях протеста после прошедших в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Гончаренко* заметили в центре города неподалеку от здания парламента Грузии. Он шел по улице, уткнувшись в телефон. По информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%. Гончаренко* неоднократно выступал с крайне резкими антироссийскими высказываниями. В мае Второй западный окружной военный суд назначил ему десять лет колонии заочно по обвинению в публичных призывах к терактам, возбуждению ненависти и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.Парламентские выборы в Грузии прошли накануне. Основная борьба развернулась между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными силами, которые финансируются из западных грантов.Накануне вечером официальные цифры отказались признавать лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отказ оппозиции признать свое поражение — это безнадежная попытка оправдаться перед избирателями за провал. Он подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет через десять дней после оглашения окончательных результатов, даже если президент откажется его назначить.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html

https://ria.ru/20241027/vybory-1980320003.html

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в мире, грузия, алексей гончаренко, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, верховная рада украины