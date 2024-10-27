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Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах - РИА Новости, 27.10.2024
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14:28 27.10.2024 (обновлено: 15:10 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/tbilisi-1980356325.html
Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах
Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах - РИА Новости, 27.10.2024
Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* находится в Тбилиси на фоне заявлений грузинской оппозиции о планируемых акциях протеста после прошедших в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:28
2024-10-27T15:10
в мире
грузия
алексей гончаренко
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
верховная рада украины
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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* находится в Тбилиси на фоне заявлений грузинской оппозиции о планируемых акциях протеста после прошедших в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Гончаренко* заметили в центре города неподалеку от здания парламента Грузии. Он шел по улице, уткнувшись в телефон. По информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%. Гончаренко* неоднократно выступал с крайне резкими антироссийскими высказываниями. В мае Второй западный окружной военный суд назначил ему десять лет колонии заочно по обвинению в публичных призывах к терактам, возбуждению ненависти и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.Парламентские выборы в Грузии прошли накануне. Основная борьба развернулась между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными силами, которые финансируются из западных грантов.Накануне вечером официальные цифры отказались признавать лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отказ оппозиции признать свое поражение — это безнадежная попытка оправдаться перед избирателями за провал. Он подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет через десять дней после оглашения окончательных результатов, даже если президент откажется его назначить.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241026/vybory-1980306285.html
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в мире, грузия, алексей гончаренко, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, верховная рада украины
В мире, Грузия, Алексей Гончаренко, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Верховная Рада Украины
Депутат Рады Гончаренко* приехал в Тбилиси на фоне заявлений о протестах

Депутат Рады Гончаренко находится в Тбилиси после заявлений оппозиции о митингах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлексей Гончаренко*
Алексей Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Алексей Гончаренко*. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* находится в Тбилиси на фоне заявлений грузинской оппозиции о планируемых акциях протеста после прошедших в стране парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Гончаренко* заметили в центре города неподалеку от здания парламента Грузии. Он шел по улице, уткнувшись в телефон.
По информации ЦИК, после подсчета данных с более 99% участков правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2%, а оппозиция суммарно — 37%.
Гончаренко* неоднократно выступал с крайне резкими антироссийскими высказываниями. В мае Второй западный окружной военный суд назначил ему десять лет колонии заочно по обвинению в публичных призывах к терактам, возбуждению ненависти и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Сторонница правящей партии Грузинская мечта на митинге в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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26 октября, 23:56
Парламентские выборы в Грузии прошли накануне. Основная борьба развернулась между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией, и оппозиционными силами, которые финансируются из западных грантов.
Накануне вечером официальные цифры отказались признавать лидеры оппозиционных партий "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Некоторые политики пообещали начать уличные акции протеста.
Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отказ оппозиции признать свое поражение — это безнадежная попытка оправдаться перед избирателями за провал. Он подчеркнул, что первое заседание парламента пройдет через десять дней после оглашения окончательных результатов, даже если президент откажется его назначить.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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"Будет борьба": Пушков раскрыл, что ждет Грузию после выборов
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В миреГрузияАлексей ГончаренкоТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024Верховная Рада Украины
 
 
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