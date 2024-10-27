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На Филиппинах из-за тайфуна Trami погибли 110 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2024
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17:11 27.10.2024 (обновлено: 17:19 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/tayfun-1980373453.html
На Филиппинах из-за тайфуна Trami погибли 110 человек, пишут СМИ
На Филиппинах из-за тайфуна Trami погибли 110 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2024
На Филиппинах из-за тайфуна Trami погибли 110 человек, пишут СМИ
Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, возросло до 110, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:11
2024-10-27T17:19
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лусон (остров)
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происшествия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, возросло до 110, передает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось о 81 погибшем. "Как было объявлено в воскресенье вечером (по местному времени - ред.), по меньшей мере 110 человек погибли", - передает Франс Пресс со ссылкой на филиппинское агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации. Сообщается также, что по меньшей мере 42 человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось, что количество человек, которые так или иначе оказались затронуты ураганом, превышает 4,4 миллиона. Несколько сотен тысяч человек находятся в эвакуационных центрах. Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Нарушена транспортная инфраструктура, включая отмену запланированных рейсов. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.
https://ria.ru/20241002/tayfun-1975867091.html
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в мире, лусон (остров), филиппины, происшествия
В мире, Лусон (остров), Филиппины, Происшествия
На Филиппинах из-за тайфуна Trami погибли 110 человек, пишут СМИ

France-Presse: число жертв шторма Trami на севере Филиппин достигло 110

© AP Photo / Jim GomezПоследствия тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин. 27 октября 2024
Последствия тропического шторма Трами, обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Jim Gomez
Последствия тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин. 27 октября 2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число погибших в результате тропического шторма "Трами", обрушившегося на остров Лусон на севере Филиппин, возросло до 110, передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось о 81 погибшем.
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"Как было объявлено в воскресенье вечером (по местному времени - ред.), по меньшей мере 110 человек погибли", - передает Франс Пресс со ссылкой на филиппинское агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Сообщается также, что по меньшей мере 42 человека считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что количество человек, которые так или иначе оказались затронуты ураганом, превышает 4,4 миллиона. Несколько сотен тысяч человек находятся в эвакуационных центрах.
Занятия в школах и работа правительственных учреждений приостановлены по всей территории острова Лусон. Нарушена транспортная инфраструктура, включая отмену запланированных рейсов. Около десятка тысяч человек остаются в портах по всей территории Филиппин.
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