https://ria.ru/20241027/svo-1980343601.html
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2024
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, ЛНР... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:19
2024-10-27T12:19
2024-10-27T12:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 500 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 66-й, 92-й механизированных, 68-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Берестовое, Песчаное, Колесниковка, Загрызово Харьковской области, Надия, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, две 155 мм гаубицы: М114 и 155 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат М" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки