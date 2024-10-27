https://ria.ru/20241027/svo-1980343601.html

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2024

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, ЛНР... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:19

2024-10-27T12:19

2024-10-27T12:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 500 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 66-й, 92-й механизированных, 68-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Берестовое, Песчаное, Колесниковка, Загрызово Харьковской области, Надия, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражены четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, две 155 мм гаубицы: М114 и 155 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Мандат М" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)