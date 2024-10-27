https://ria.ru/20241027/svo-1980343219.html

Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2024

Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:16

2024-10-27T12:16

2024-10-27T12:30

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

волчанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Волчанск и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)