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Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.10.2024
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:16
2024-10-27T12:16
2024-10-27T12:30
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Волчанск и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки