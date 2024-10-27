https://ria.ru/20241027/sumy-1980402762.html

Женщины в Сумах вышли на митинг за демобилизацию родных

Женщины в Сумах вышли на митинг за демобилизацию родных - РИА Новости, 27.10.2024

Женщины в Сумах вышли на митинг за демобилизацию родных

Митинг с требованием демобилизации своих родственников проходит в областном центре Сумы на северо-востоке Украины, в акции принимают участие в основном женщины, РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T21:04

2024-10-27T21:04

2024-10-27T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980407860_0:3:1141:644_1920x0_80_0_0_5cc5a0468b2773848b63e427a02dce90.png

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Митинг с требованием демобилизации своих родственников проходит в областном центре Сумы на северо-востоке Украины, в акции принимают участие в основном женщины, сообщает местный телеканал "Общественное". "Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизацию для тех бойцов, которые служат более двух лет", - сообщает телеканал, отмечается, что митинг за демобилизацию военных после 18 месяцев службы - всеукраинский. На опубликованном изданием видео женщины держат плакаты с сопутствующими призывами. На плакатах можно прочитать: "Четкие сроки службы", "В какой конституции военные стали рабами?", "Армия - не рабство". Как отмечает СМИ, родственники военнослужащих выходили на аналогичные митинги в течение года и в других областных центрах страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977829265.html

https://ria.ru/20240721/ukraina-1960987136.html

сумы

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумы, украина